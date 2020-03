Predstavljen roman “Produžetak vrste”, Miljana Milanovića

Zbirka priča „Produžetak vrste“, autora Miljana Milanovića predstavljena je kikindskoj čitalačkoj publicu u Narodnoj biblioteci. O knjizi su, osim autora govorili i urednici izdavačke kuće Partizanska knjiga, u čijem izdanju je i izašla druga knjiga, tog beogradskog autora.

Sam naslov dela „Produžetak vrste“ koja je predstavljenja kikindskoj publici u Narodnoj biblioteci, tvrdi autor može tako bukvalno i da se shvati, premda smatra da trenutak gde se ljudska civilizacija trenutno nalazi je takav, da tehnička evolucija prevazilazi evoluciju u klasičnom smislu, ili kulturološku evoluciju:

-Tu najviše mislim na genetički inženjering , gde menjanjem DNK možemo uticati kako će se naša vrsta dalje razvijati. Već postoje živi primeri kiborga, kao simbioze mašine i čoveka. Možda se to običnom čoveku čini daleko i nešto što je futurizam. Ja se bavim robotikom i vidim da je sve to već tu. Na celu tu sliku Milanović kaže da on lično gleda dosta kritički i o tome i govori u svojim pričama. U njima on pokušava da ukaže da tehnologija menja naše društvo i utiče na nas:

-Da skrene pažnju na stvari, kojih nismo svesni. Mi mislimo da živimo slobodno, da kontrolišemo svoje vreme. Da li je tako? Svaka priča obrađuje određenu temu. U nekim pričama oseća se odbojnost ka tehnoligiji i inovacijama, neke su opet više je okrenute ka religiji i duhovnost.

Miljan Milanović rođen je 1982. godine u Zaječaru. Fasciniran je kako kaže istraživanjima u oblasti veštačke inteligencije i kreativnošću mašina. Više se ne bavi muzikom. Jedri i spravlja destilate vrhunskog kvaliteta. Objavio zbirku priča „Bending”, 2010.