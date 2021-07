Predstavljen novi trener OFK “Kikinda“ Nenad Kovačević Piksi

Novi trener OFK “Kikinde“ je Nenad Kovačević Piksi (41). Nekadašnji kapiten „Crvene zvezde“, reprezentativac i fudbalski internacionalac od danas počinje rad sa jedinim srpskoligašem iz našeg grada.

–Upoznavanje sa igračima tek sledi. Do pre nekog vremena nisam ni sanjao da ću biti trener OFK „Kikinde“, ali u zadnjih nekoliko dana uverio sam se da ova zdrava priča ima svetlu budućnost. To me je i privuklo da dođem. U fudbalu su ambicije prioritet, „Kikinda“ je novi klub u Srpskoj ligi i naš cilj je da postanemo standardni srpskoligaš. Nadam se da ćemo zajednički sa igračima i stručnim timom uspeti u tome. Uslovi za rad su maksimalno dobri i to me najviše raduje – istakao je Kovačević.

Prvi trening sa igračima je večeras u 19 sati.

-Gledaću da se što pre uklopim, da što bolje upoznam ekipu, iako delimično igrače poznajem, ali uvek ima prvotimaca sa kojima ću prvi put raditi. Pojedine igrače poznajem jer sam igrao protiv njih, kao trener u klubovima Srpske lige Vojvodina. Pun sam ambicija i imam veliku želju za radom. Iako je klub na pola priprema smatram da je najvažnije da nađemo zajednički jezik i da stremimo ka istom cilju – zaključio je novi trener.

Miloš Zečević, sportski direktor zadovoljan je izborom novog trenera.

-Nenad Kovačević je poznato fudbalsko ime u Srbiji. Ponikao u Kraljevu, igrao je u „Crvenoj zvezdi“, francuskom „Lensu“, za „Baku“ iz Azerbejdžana gde smo bili zajedno godinu dana. Nedavno je počeo da se bavi trenerskim poslom i želim mu puno sreće i uspeha u Kikindi – rekao je Zečević.

Kovačević je kao trener radio u Fudbalskom klubu „Podunavac“ iz Belegiša, a šef stručnog štaba bio je i u „Sopotu“ iz Beograda, „Radničkom“ iz Sremske Mitrovice, „Vršcu“. Trenersku karijeru započeo je pre četiri godine.

Nenad Kovačević nadimak Piksi dobio je po čuvenom Draganu Stojkoviću. U dresu reprezentacije odigrao je 25 utakmica.