Predstave se vratile u vrtiće: od “Zdravka prljavka” uče o zaštiti životne sredine

Posle skoro dve godine glumci pozorištanceta „Lane“ ponovo su sa mališanima Predškolske ustanove „Dragoljub Udicki“.

Tema je ekološka, povodom sutrašnjeg Svetskog dana zaštite životne sredine, a radosti nije manjkalo.

Povodom „Svetskog dana zaštite životne sredine“, mališani kikindskih vrtića su po prvi put nakon dužeg vremena zajedno. U dvorištu vrtića „Plavi čuperak“ komad kikindskog pozorištanceta „Lane“ je pre svega imao edukativni katakter, ali je vratio osmehe na lica zaposlenih i mališana jer su se konačno okupili, dok su do sada vreme provodili u odvojenim sobama. Predstavom „Zdravko prljavko“ učili su o značaju zaštite životne sredine.

– Posle predstave, deca će sa svojim vaspitačima o njoj da razgovaraju, o važnosti onog što su gledali, o tome šta su naučili, deca to posle crtaju, poklone svojim roditeljima, i to im ostane u lepom sećanju. Vidite koliko su deca uživala. Nama je ovo važno jer mi dugo nismo zajedno bili. Dve godine niko nije ulazio u vrtić i jako smo srećni. Mališani su socijalna bića , njima je jako važno zajedništvo i to se danas videlo, kaže Kristina Drljić, direktorica Predškolske ustanove Dragoljub Udicki.

– U okviru obeležavanja ekoloških datuma, povodom Svetskog dana zaštite životne sredine koji se svake godine obeležava 5.juna, Grad Kikinda je tim povodom poklonio ekološko-edukativnu predstavu, u saradnji sa Pozorištancetom „Lane“, našim najmlađim sugrađanima a sve u cilju podizanje ekološke sveti mališana. Na nama je da deci damo dobar primer a na njima da prihvate zdrav način života i čuvaju životnu sredinu, rekao je tim povodom Stevan Iličić, član Gradskog veća zadužen za ekologiju.

I u Pozorištancetu „Lane“ nisu krili zadovoljstvo što su ponovo sa mališanima u njihovim vrtićima, a pored najmlađih Kikinđana uskoro će obići i decu Čoke, Novog Miloševa, Bečeja.

– Hajde što se deca raduju nego se i mi radujemo. Stvarno je prelepo što smo se konačno vratili u Predškolsku ustanovu, vidite kako klinci reaguju i nadam se da ćemo i u buduće sarađivati. Poslali smo poruku:hajde da čuvamo prirodu, rekao je Aleksandar Maletin, direktor Dečijeg pozorišta „Lane“.

Prošle godine izostao je završni ples predškolaca koji je deo masovne manifestacije “Rastimo uz ples“.

– Ove godine će to moći. Završni ples će biti održan posle 20 juna. Roditelji će biti na vreme obavešteni. Vaspitači spremaju sa decom koreografije. Održaće se na fudbalskom stadionu Kikinda a detaljnije informacije kada se datum približi, kaže direktorica PU „Dragoljub Udicki“.

U petak su komad pozorištanceta „Lane“ pogledati mališani vrtića „Miki“, „Plavi Čuperak“ i „Mendo“ a u narednih pet dana u svih 18 vrtića svi mališani imaće priliku da pogledaju „Zdravka prljavka“.