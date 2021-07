Predškolskoj ustanovi 3,3 miliona od Ministarstva pravde: Novi sadržaji za dvorišta vrtića

Dvorišta vrtića kao lepo uređena i bezbedna mesta za dečiju igru- to je cilj projekta “Igrajmo se bezbedno” za koji je, na konkursu Ministarstva pravde, Predškolskoj ustanovi “Dragoljub Udicki” opredeljeno 3,3 miliona dinara. Igrališta će biti uređena u skladu sa novim programom Ministarstva prosvete simbolično nazvanim “Godine uzleta”.

Kristina Drljić, v.d.direktorica PU “Dragoljub Udicki” kaže da će novim sadržajima biti obogaćena dvorišta u desetak objekata. Sledi raspisivanje tendera i izbor izvođača, a očekuje se da početkom nove školske godine i igrališta u vrtićima dobiju nove sadržaje.

-Projekat se oslanja na nove osnove programa predškolskog obrazovanja i vaspitanja u kojem naša ustanova od ove godine učestvuje kao pilot projekat. Vrtić “Miki” je bio jezgro i do kraja godine to se proširilo i na sve ostale vrtiće, to je naša obaveza. Videli smo gde su nedostaci, šta je to što nam manjka i odlučili smo da uradimo projekat pod nazivom “Igrajmo se bezbedno” kako bismo opremili dečija igrališta drvenim materijalima koje zahtevaju nove osnove programa “Godine uzleta”, navodi Kristina Drljić.

Ministarstvo pravde je ove godine sprovelo šesti Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, na kome je za projekte iz oblasti zdravstva, kulture, prosvete i socijalne zaštite raspodeljeno ukupno pet stotina miliona dinara. Korisnicima sredstava ministarka pravde Maja Popović u sredu je uručila ugovore.



Kikindska predškolska ustanova dobila je sredstva i na konkursu resornog pokrajinskog sekretarijata- 200.000 dinara namenjeno je za didaktička sredstva i materijale za rad, takođe po novim osnovama predškolskog obrazovanja i vaspitanja “Godine uzleta”. Sredstva će se koristiti za opremanje radnih soba i hodnika.

-Gde god imamo slobodan prostor po nvim osnovama programa mi smo obavezni da ga pretvorimo u neki dečji kutak odnosno celinu, kako bi deca slobodno uživala u svim prostorijama u svojim vrtićima.



Za predškolce je 1. jula počeo raspust. Dežuran je vrtić “Plavi čuperak” u kom je juče od 250-oro dece prijavljene za boravak u vrtiću tokom leta, bilo njih 174-oro.

O tome šta podrazumeva novi program za predškolce “Godine uzleta”, i kako je on realizovan u vrtiću “Miki”, Televizija Kikinda priprema emisiju koju ćete imati priliku da pogledate na našem programu.