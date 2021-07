Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počasni građanin Zvečana

Povelja počasnog građanina Zvečana i ključ grada dodeljeni su predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Predsedniku Vučiću uručena je povelja za ličnu posvećenost, bezrezervno zalaganje i davanje doprinosa razvoju opštine Zvečan a priznanje je u ime predsednika primio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.

Petković je na Svečanoj akademiji povodom obeležavanja 30 godina od osnivanja opštine Zvečan pročitao pismo predsednika u kome Vučić kaže da se ovakvo prizanje zaslužuje a ne dboija kao prigodan poklon.

“Nagrade i priznanja su veoma često ceremonijalnog karaktera, za mene međutim, one imaju posebnu vrednost i težinu kada dolaze kao potvrda onoga što činimo za naš narod gradeći Srbiju budućnosti. Sve što danas radimo i gradimo, svaki kamen utkan u Sunčanu dolinu, svaka cigla na kojoj je podignuta Rajska Banja, ili jedna od brojnih novih stambenih zgrada za mlade bračne parove i povratnike, jesu naš razlog za budućnost na ovim prostorima. Nadam se da će neke još nerođene generacije, kada se zagledaju u prošlost, moći da kažu da je ta bogata, uspešna i mnogoljudna Srbija u kojoj žive, postala moguća u vreme ovog našeg pokolenja, i da je rođena upravo u našem trudu, mudrosti, hrabrosti i dalekovidosti. Vaše priznanje, počast od ljudi koji su čuvari onoga što je našem narodu najsvetije jeste nešto što mora da se zasluži i što se ne dobija kao prigodan poklon. Svi mi Srbi, duhovnu kolevku imamo na Kosovu i Metohiji, ali imati mogućnost da kažete da ste zaista sa Kosova i Metohije jeste najvrednije od najvrednijeg odlikovanja. Hvala vam braćo i sestre, a o danas i drage komšije, na tome što ste me učinili građaninom ponosnog i tvrdog Zvečana, trudeći se svakim novim danom da budem dostojan časti koju ste mi ukazali. Šta god govorili zli jezici, Kosovo i Metohija će kao i do sada, biti prva misao kada ujutru otvorim oči, i poslednja misao kada naveče sklopim oči. Dokle god se moja reč i volja budu uvažavali, sa Zvečana će se vijoriti samo zastava srpske trobojke, jer ako Zvečan nije Srbija – šta je onda Srbija. Želim vam da i nadalje budete hrabri, ponosni i svesni, da čitav srpski narod bdi nad vama. Boriću se svakoga dana, kao i do sada, i na svakom mestu za vas, za miran san svakog našeg deteta na Kosovu i Metohiji, i za to da niz obraz našeg dragog Nikole Perića, nikada više zbog zlih ljudi ne poteče nijedna suza“ navodi se u pismu predsednika Vučića.

Izvor : Radio Kosovska Mitrovica