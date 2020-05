Pred izbore 21.juna podsećamo se rezultata poslednjih izbora održanih 2016.godine

Do izbora, parlamentarnih i lokalnih, preostale su 3 nedelje. U ovom trenutku, za lokalne izbore, gradska izborna komisija proglasila je 5 lista.

Podsetimo se izbornog rezultata i atmosfere poslednjih lokalnih izbora u Kikindi.

Poslednji parlamentarni izbori za republički i pokrajinski parlament a ujedno i lokalni izbori održani su 24.aprila 2016. godine. Zabeležena izlaznost u Kikindi iznosila je 60,50 odsto birača. Kandidovano je 11 izbornih lista a iako su istraživanja govorila o velikoj podršci birača Srpskoj Naprednoj Stranci retko ko je verovao da može biti postignut rezultat od skoro 50 procenata podrške birača. Očekivanja gradonačelnika Pavla Markova u to vreme jesu naginjala ka osvajanju dovoljnog broja glasova za samostalno formiranje lokalne vlasti ali se to kod dela opozicije prepisivalo predizbornim pozitivnim stavom za podsticanje birača.

Gostujući u emisiji „Rezervisano“ na našoj televiziji, nedelju dana pred izbore Markov rekao je da je tema izbora 2016.godine da li će Kikinda nastaviti da radi kako je radila prethodne dve i po godine ili će da se vrati da nastavi da radi onako kako je rađeno 2008.godine.

– To je nešto što će građani imati kao suštinsko pitanje. Sve ostalo je zamagljivanje i pokušaj da se ovo pitanje stavi sa strane. S jedne strane imate Srspku naprednu stranku i nas koji smo vodili ovaj grad dve i po godine, s druge strane imate sve ostale. Naša molba prema građanima je da nam daju poverenje da možemo sami da vršimo vlast, to ne krijemo apsolutno. Dakle mi želimo da imamo mogućnost da možemo da donosimo odluke, da se opredeljujemo, da ne dolazimo u situaciju da nas neko koči, da nas neko ucenjuje, rekao je Markov.

I građani su dali svoje poverenje Srpskoj Naprednoj Stranci. Postignut je, kako se tada govorilo u gradskom odboru naprednjaka, „Istorijski rezultat u Kikindi“.

U odnosu na prethodne lokalne izbore održane 2012., naprednjaci su duplirali podršku i dobili bezmalo 50 odsto glasova birača.

Naše kamere zabeležile su izborne noći reakcije u gradskom odboru Srpske Napredne stranke:

– Naravno da je istorijski rezultat kada se napravi jedan ovakav rezultat, mislim pre svega na lokalne izbore. Kao što znate, osvojili smo oko 50 procenata glasova izašlih birača. U mandatima je to negde oko 25 mandata, mada je to u ovom trenutku ne bitno. Ono što je bitno je da je Kikinda donela jednu veliku odluku. Pitanje je bilo šta je to rađeno prethodne dve i po godine i kakav je sud građana o tome. Drugo je pitanje šta građani misle o opoziciji. Po rezultatima sve je jasno. Dakle, Srpska napredna stranka je osvojila jedan istorijski uspeh što se tiče lokala i to nas svakako raduje, daje nam jedan poseban osećaj međutim već počinje da se javlja osećaj velike odgovornosti. Na nama je da u narednim nedeljama, godinama, opravdamo ovo što smo dobili. To može da se opravda jedino većim, jačim i boljim radom nego što je to bilo prethodne dve i po godine u Kikindi, rekao je nakon izborne noći predsednik GrO SNS u Kikindi, Pavle Markov.

U gradskim odborima Socijalističke Partije Srbije i Lige Socijaldemokrata Vojvodine ali i u drugim odborima lokalnih političkih partija moglo se osetititi nezadovoljstvo zbog sopstvenih postignutih rezultata ali i iznenađenje zbog visokog procenta glasova osvojenih od strane SNS-a.

Mladen Đuran, predsednik GrO Socijalističke partije Srbije komentarišući rezultate rekao je:

– CESID je dao određene podatke koje smo videli, kasnije je uradio jednu ispravku, mislim da je nešto što se govorilo pre izbora, odnosno kako se licitiralo pre izbora, da smo blizu tih procenata, ali videćemo, rekao je Đuran.

Dr Milan Mitrić iz gradskog odbora Lige rekao je tada da nije zadovoljan regularnošću izbora a da će za konačnu ocenu rezultata Lige sačekati konačne rezultate:

– Gradski odbor Lige je, uglavnom od mesta do mesta drugi ili treći po broju osvojenih glasova i to je nešto čime možemo biti relativno zadovoljni. Naravno da ćemo čekati definitivan rezultat da bismo se izjasnili da li smo zbilja zadovoljni ili ne, rekao je Mitrić.

Nakon prebrojavanja glasova i izlaženja konačne liste od strane Gradske izborne komisije, lokalni izbori završeni su sledećim rezultatima:

Od 11 kandidovanih izbornih lista pet je dobilo svoje predstavnike u gradskoj skupšini.

Najveće poverenje građana osvojila je lokalna lista „Aleksandra Vučić – Srbija pobedjuje“ i to 49.58 odsto glasova. Druga po osvojenom broju glasova je SPS sa skoro 6 puta manjim procentom, 8.39.

Liga Socijaldemokrata Vojvodine je bila treća po rejtingu sa 7.50 procenata glasova.

Nešto manje glasova , odnosno 2.305 od ukupnog broja izašlih birača dobila je koalicija „Odbranimo Kikindu“ koju su činili Demokratska stranka, Socijaldemokratska stranka, Liberalno demokratska partija i Vojvođanka partija. U lokalni parlament ušao je i Savez Vojvođanskih Mađara , manjinska stranka koja je dobila 4,9 odsto glasova.

Ispod cenzusa je ostalo šest izbornih lista jer im je poverenje ukazalo manje od 5 odsto građana izašlih na lokalne izbore.

Ispod crte ostale su liste Dosta je bilo-Saša Radulović sa 4,77 odsto glasova. SRS je osvojila 4,6 a koalicija Srpska Narodna Partija – Jedinstvena Srbija 4, 52 odsto. Lista Dveri dobila je nešto preko 3 odsto glasova, Zelena stranka 1,42 a Narodni pokret “Dinara-Drina-Dunav osvojio je 1 odsto.

To je uslovilo i sledeću podelu mandata u gradskoj skupštini Kikinde: Naprednjacima je pripalo 26 mandata od ukupno 39 odborničkih mesta. Socijalistima i Ligi Socijaldemokrata Vojvodine po 4 odbornička mandata, koaliciji Odbranimo Kikindu tri mesta u lokalnoj skupštini a Savezu vojvođanmskih Mađara dva odbornika u lokalnom parlementu.

Takav sastav odborničkih mandata u lokalnoj skupštini zadržan je do danas.

Do raspisanih izbora je preostalo 25 dana. Za sada je predato 5 lokalnih izbornih lista. Srpska Napredna Stranka prva je predala listu lokalnoj izbornoj komisiji 5.marta. Nosilac liste je aktuelni gradonačelnik i predsednik GrO SNS-a Pavle Markov a na listi su i koalicioni partneri Pokret socijalista, Partija ujedinjenih penzionera i Socijaldemokratske partije.

Dva dana kasnije, listu je predao i gradski odbor socijalista. Dana 16.marta, listu je predao SVM a nosilac liste je Šandor Talpai. Listu je predala i Srpska Radikalna Stranka. U subotu je predata lista Vojvođanski front – ujedinjeni za demokratsku Kikindu, koalicija koju čine Liga Socijaldemokrata Vojvodine i Zajedno za Vojvodinu a nosilac liste je Miroslav Grujić. Nakon otklonjenih nedostataka lista je proglašena u ponedeljak.