Pravog ambasadora Kikinde Aleksu Konstantinova ugostio gradonačelnik Kikinde

Gradonačelnik Kikinde ugostio je danas u svom kabinetu mladog sugrađanina Aleksu Konstantinova, matematičara koji je osvojio prestižne svetske nagrade u ovoj oblasti a nedavno je diplomirao na prestižnom MIT fakultetu u Americi.

Gost u gradonačelnikovom kabinetu danas je bio matematički genije i pravi ambasador Kikinde pa I naše zemlje u celom svetu. Nije ovo prvi put da gradonačelnik ugosti mladog Aleksu a povodi su sve bolji.

– Želeo bih da svi mladi ljudi pogledaju svoje vršnjake koji su napravili ovako sjajne uspehe. Želimo da ukažemo na koga treba da se svi ugledamo I čemu teži naša Kikinda. Aleksa je nedavno uspešno završio prestižan univerzitet a odmah je sebi obezbedio I posao,i to je jedna lepa vest, lepa početna karijera, od njega u budućnosti očekujemo mnogo toga. Nama je bitno da I on ne zaboravi svoje rodno mesto. Noseći sat koji smo mu dali pre nekoliko godina kad je odlazio verujem da I misli na Kikindu svakodnevno. Naravno da je naša želja da on jednog dana dođe u naš grad i pomogne našem gradu u njegovom razvoju. Ja mu u ime svih sugrađana čestitam, mi na njega gledamo kao na našu vedetu, kao pravog Kikinđanina kojim se ponosimo, i u krajnjoj liniji na koga možemo da se ugledamo, rekao je Pavle Markov, gradonačelnik Kikinde prilikom susreta sa mladim Aleksom Konstantinovim.

– Pre nekoliko nedelja imao sam tu čast da završim, možda ću biti malo i pristrasan, najbolji Univerzizet za tehničke nauke u svetu, MIT. Čeka me posao u Čikagu, baviću se finansijskom matematikom. Baviću se matematičkim proračunima, da pokušamo da predvidimo kretanje cena na berzi. Nedostaje Kikinda, Srbija. I Beograd gde nisam odrastao ali sam proveo srednjoškolske dane. Da se zahvalim gradonačelniku na ovom lepom prijemu. Kao što je gradonačelnik pomenuo, ovaj sat koji sam dobio od njega pre pet godina, ne skidam, kaže Aleksa Konstantinov.

Aleksa je svojim sugrađanima, najpre mladima, poručio da se do cilja dolazi upornošću, da i kada ne ide sve pravcem koji su zacrtali ne klonu duhom i odustanu nego da vredno rade, jer će takav rad svakako biti nagrađen.