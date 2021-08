Povećava se broj obolelih od korona virusa

U Kikindi su aktivna 103 slučaja korona virusa, dok ih je u Severnobanatskom okrugu 141, saznaje TV Kikinda u Zavodu za javno zdravlje. Za samo dva dana broj aktivnih slučajeva porastao je za 23 obolelih.

U Opštoj bolnici na Infektivnom odeljenju nalazi se osmoro pacijenata. Prema rečima dr Vesne Tomin svi su stabilni, a dobra vest je da nema hospitalizovane dece. Na bolničkom lečenju su pacijenti srednje i starije životne dobi. U febrilnoj ambulanti Bolnice takođe se povećava broj pregleda tako da ih je zaključno sa jučerašnjim danom bilo šest.

Raste i broj pregleda u kovid ambulanti koja se nalazi u Mikronaselju. Od ponedeljka se dnevno pregleda 80-ak pacijenta od čega je pedesetak prvih pregleda.U proseku je dnevno desetak sugrađana, koji dolaze u kovid ambulantu Doma zdravlja, pozitivno na antigenskom testu. Simptomi su kod svih slični: povišena telesna temperatura, kašalj, bol u grlu, curenje iz nosa.

Na vakcinalnom punktu, koji se od ponedeljka ponovo nalazi u Domu penzionera, malo je povećan broj onih koji dolaze da prime prvu dozu vakcine. Kako ističe glavna sestra Doma zdravlja Mira Pećenac, uglavnom su to mlađi sugrađani koji do sada iz nekog razloga nisu primili vakcinu. Drugom dozom do sada je vakcinisano 23.493 Kikinđana, na drugu dozu čeka njih 712, dok je treću dozu primilo 1.473 sugrađana i interesovanje za takozvanu “buster” dozu je veliko.