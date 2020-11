Povećava se broj obolelih i hospitalizovanih od Covid 19 infekcije

NAJNOVIJA VEST: preminuo pacijent star 53 godine koji je po jutrošnjim informacijama bio u kritičnom stanju

U bolnici je 9 hospitalizovanih. Svega dve nedelje pre, imali smo samo jednog pacijenta na stacionarnom lečenju. Direktor kikindske bolnice pozvao je na pojačani oprez.

Očekivano, jer se u okruženju rapidno povećava broj obolelih, ali uz nadu svakog od nas da će Kikinda ovog puta ipak uspeti da se izbori, broj obolelih od korona virusa svakodnevno se uvećava. Povećava se i broj hospitalizovanih. Za poslednjih 5 dana, hospitalizovano je 5 osoba dok je jedna osoba preminula.

– Nažalost nemam neke dobre vesti koje su bile pre dve, tri nedelje. Sad se stanje pogoršava. Kako u celoj državi, tako i kod nas. No, to pogoršanje nije nešto drastično što se tiče Kikinde. Nekad smo imali jednog pacijenta, evo jutros ih je devetoro. Nije to ni malo. Stanje u julu mesecu, bilo je tog meseca ukupno 65 pacijenata, pa sada kad sam pravio analizu tog meseca malo mi deluje strašno, a onda kako čovek radi i ne obraća pažnju toliko na te brojke i tek posle kad analizirate vidite da je to ogroman broj bio, bar za naš grad. Pa da je i jedan pacijent, pa je mnogo. Kad su ljudi ugroženi, kad je život ugrožen i jedan je mnogo. Stanje kod jednog pacijenta koji je bio relativno stabilan se pogoršalo, on je na kiseoniku pod pritiskom koji se daje pod maskom, pre nego što se uvodi, odnosno stavlja na respirator. O tome odlučuju anesteziolozi i oni su odgovorni za njegovo lečenje. Ljudi se trude maksimalno, daju sve ono što treba da se da, u kontaktu su sa Novim Sadom što se tiče terapije, ali to ide kako ide, dosta loše. No videćemo, da li će biti stavljen na respirator, kaže dr Mirko Stojisavljević, direktor Opšte bolnice Kikinda.

U Covid delu bolnice i infektivnom odeljenju stacionirano je 5 muškaraca i 4 žene, životne dobi od 53 do 75 godina. Upravo najmlađi od njih, 53-godišnjak je i najugroženiji.

-On je bio praktično zdrav, operisao je švanom, jedan benigni tumor, bio na banjskom lečenju, i posle toga se razboleo. I evo šta znači jedna, ne mogu reći neopreznost, jer oni najčešće ne znaju gde su se zarazili. Virus vreba i moramo biti spremni. Jedna kritika za naše sugrađane, čuo sam, ali takvi smo mi znate, ja uvek poredim, kompariram sa pedijatrijom. Hteo sam da kažem da sam čuo da je na „Jezeru“ bilo neko veselje, žurka, svirka i evo ti šanse da se virus proširi, a u školama se nose maske i za sad, hajde da kucnem u drvo, ko babe, nije bilo već dužeg vremena mladih pozitivnih na kovid koje bi mi morali da hospitalizujemo. To je samo jedan primer ako se pridržavamo svega onoga što je krizni štab preporučio da će stanje biti bolje, kaže Stojisavljević.

Korona je odnela još jedna žrtvu u Kikindi, preminula je pacijnetkinja stara 74 godine.

– To je osoba koja ima više bolesti. Od srčanih, hipertenzije, smanjene funkcije štitne žlezde, dijabetičar i na hroničnom programu dijalize, znači bubrežni bolesnik. Nije to prvi pacijent koji se razboleo a da je na hroničnom programu dijalize a to pominjem iz razloga da ljudi znaju kako štitimo ostale pacijente koji su na dijalizi. Takvi pacijenti koji su kovid pozitivni, dijaliziraju se kad se sve smene završe, prva i druga smena redovnih pacijenata, onda tek uveče dijaliziramo od kovida obolele pacijente. Kad se završi dijaliza, provetrava se prostorija, vrši se dezinfekcija, i za sutra je sala spremna, objašnjava direktor bolnice.

Kikindska bolnica u lečenju covid pacijenata koristi identičnu terapiju koja se primenjuje u Beogradu i Novom Sadu. Među aktivnim slučajevima ali sa blagim simptomima, i dalje je jedna lekarka kikindske bolnice čije je stanje stabilno.