Potpisivanje kolektivnih ugovora za javni sektor u Kikindi u sindikatu očekuju do 22.jula

Potpisivanje kolektivnih ugovora za javni sektor u Kikindi između Grada Kikinde na jednoj strani kao poslodavca, a na drugoj strani sindikata lokalnih javnih preduzeća, ustanova kulture, predškolske ustanove i zaposlenih u gradskoj upravi, očekuje se do 22.jula, navode u Savezu samostalnih sindikata za Kikindu, Čoku, Novu Crnju i Novi Kneževac.

Zaposleni u javnim preduzećima “Toplana”, “Autoprevoz”, “Komunalnom preduzeću Kikinda”, zatim radnici ustanova kulture, Predškolske Ustanove “Dragoljub Udicki” i radnici gradske uprave, uskoro će biti zaštićeni novim kolektivnim ugovorima. Pregovori su u toku, a lider VSSS Ilija Drljić, potpisivanje očekuje za najviše dve nedelje, odnosno do 22.juna.

– Što se tiče kolektivnog pregovaranja mi smo imali već nekoliko sastanaka koji su veoma kooperativni, i mislim da idemo u dobrom pravcu. Prvo što želim da kažem da sva stečena prava koja smo imali po ptrethodnom kolektivnom ugovoru će ostati da važe i u novom kolektivnom ugovoru, znači nećemo ih izgubiti. Razgovaramo oko nekih promena i nekih novih prava koja su sticajem promena zakona sticajem i samog miljea došli na dnevi red. Mislim da ćemo uspeti da dogovorimo najkasnije do 21.,22.jula, tad bi trebalo da se zakaže kolektivno potpisivanje. Mnogo lakše je u javnim preduzećima koja imaju svoja sopstvena sredstva. Oni pripadaju drugoj vrsti zakona u odnosu na ove koji su vezani za državne budžet i za uredbu koja je proistekla iz zakona a koja nam pravi dosta problema jer je njom definisano gde i kako se mogu napraviti sredstva. Čak odudara i od zakona. Onda neki fondovi koji su nam neohodni nisu ovom uredbom propisani. Ne smemo da diramo ni koeficijent i njegovu vrednost, kaže Ilija Drljić, predsednik VSSS za Grad Kikinda.

Dok zarade u privatnom sektoru rastu, posmatrajući višegodišnji period unazad, plate u javnom sektoru su poprilično nepopularne za većinu radnih pozicija. Recimo da veliki broj administrativnih radnika naprimer, ne zaradi više od minimalne republičke zarade.

– Svedoci smo da se granice pomeraju u privredi, rastu zarade a javni sektor tu debelo zaostaje. Moramo da preduzmemo nešto da sačuvamo kadrove i eventualno privučemo mlade ljude. Na dobrom smo putu sa pregovaračkim timom grada da to prevaziđemo, dodaje Drljić.

Kada je privatni sektor u pitanju, Drljić ističe da su najveći izazovi trenutno u autoindustriji ali da ima i primera dobre prakse poslodavaca. Naša lokalna privreda je velikim delom naslonjena upravo na proizvodnju delova za automobile a trenutno na tržištu ove grane privrede ima dosta problema kada su u pitanju nabavka sirovina i delova.

– To je problem sa čipovima i odrazilo se na kompletnu autoindustriju koja se bavi elektronikom. Naš najveći poslodavaca “Tisa Automotive” je na uspešan načun to rešila. Problem koji oni imaju ima i Mercedes. Neke fabrike su radile svega 10 do 15 dana ove godine jer nisu imale čipove. Zahvaljujući veoma fleksibilnom rukovodstvu koje vodi “Tisa automotive” oni nisu radili svega nekoliko dana. Maksimalno desetak dana od početka godine i ono što nas je zabrinulo je pet dana u maju. Imali smo jedan izuzetan sastanak sa generalnim direktorom i dogovorili se da radnici to što nisu radili neće osetiti jer će biti plaćeni iz preraspodele . Ostaje otvoreno pitanje za jun i nadam se da ćemo i to pozitivno rešiti. Koristim priliku da se zahvalim ovom poslodavcu na korektnoj saradnji, navodi Drljić.

“Tisa Automotive” je najveći poslodavac u našem regiunu jer zapošljava 2.500 ljudi u Bečeju, Senti i Kikindi. Sa poslovodstvom ove kompanije Veće sindikata ima korektnu saradnju i odavno potpisan kolektivni ugovor. U sindikatu očekuju da u narednom periodu uspostave kontakte sa menadžmentom “Zoppas-a” i “Mecafor-a” gde sindikalna organizacije nisu formirane kako bi išli u susret Evropskoj Uniji, poglavlju 19, gde je socijalni dijalog posebno apostrofiran.