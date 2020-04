Posle Vaskrsa popuštanje mera, za starije od 65 godina šetnja tri puta nedeljno

Prema poslednjim podacima u Srbiji je potvrđeno još 304 slučaja koronavirusa, ukupno 5.994. Preminulo je još 7 pacijenata, čime se broj smrtnih slučajeva sada popeo na 117. Epidemiolog Predrag Kon rekao je da se situacija sa koronavirusom poboljšava iz dana u dan i da se razmišlja o popuštanju mera. On je istakao da se sada radi skoro 3500 testova dnevno i ukazao da se virus gasi u većem delu Srbije.

– Razmišlja se o popuštanju mera.Stav stručnog tima lekara je da to treba uraditi postupno. Prvo na redu je da će sledeće nedelje stariji građani moći da izlaze pola sata tri puta nedeljno, tokom policijskog časa. Nije potpuno ravnomerna situacija u svim delovima, oko Niša, u Prokuplju, Aleksincu veći je procenat pozitivnih, dok u ostalom delu popušta. Prvo i osnovno je da treba relaksirati one koji trpe najviše a to su stariji od 65 godina i biće im omogućeno da u utorak, petak i u nedelju, pola sata prošetaju u blizini kuće. U Beogradu, u jednom danu od testiranih samo 6,2 odsto bilo je pozitivno, što pokazuje da se gubi potencijal virusa. U Jagodini 20,4 odsto pozitivnih, Ćupriji 9 od 54 pozitivna slučaja. U Vojvodini je značajno smanjen broj zaraženih -rekao je Kon.

Zamenica direktora Instituta “Batut” Darija Kisić Tepavčević rekla je da je kovid-19 poznat četiri meseca i da se ne može sa sigurnošću znati koliko traju antitela. Rade se predikcije koje za sada sugerišu da je najmanja dužina trajanja antitela oko 18 meseci.

–Nismo mi prvi koji žele da počnu sa primenom terapije krvnom plazmom, to je do sada uradilo mnogo zemalja. Kina je primenila tu terapiju i istraživanja su do sada pokazala da ima efekta- ukazala je Kisić Tepavčević.

Broj izlečenih osoba u Srbiji je 637. U poslednja 24 sata testirano je 3.462 osobe, ukupno 36.028. Hospitalizovano je 3.853, a na respiratorima se nalazi 126 pacijenata.

U nedelju neće biti održana konferencije za novinare, a novi podaci o situaciji sa koronavirusom biće saopšteni na sajtu covid19.rs. Sledeća konferencija biće održana u ponedeljak, 20. aprila.