POSLE NAPADA NA TRUDNU ŽENU I DETE SNAŽNA OSUDA Miloš Vučević: iskazujete autošovinističke frustracije, nećete uspeti (VIDEO)

U Novom Sadu je danas napadnut čovek sa trudnom ženom i detetom u kolima, a napali su ga oni koji mrze naš grad, obične kukavice i bednici, “ljudi” koji žele da zaustave razvoj našeg grada, koji ne žele da Srbija ide napred, objavio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

Foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić

To što mrzite sve svoje, to što ste u stanju da maltretirate trudnicu, da uništavate sve pred sobom da biste iskazali svoje autošovinističke frustracije, to što se svim silama trudite da Novi Sad i Srbija budu na smetlištu istorije – neće vam uspeti!

Neće jer Srbija i Novi Sad žele da idu napred, da se grade putevi i mostovi, da trudnice niko ne zaustavlja i maltretira.

Nećete uspeti da zaustavite gradnju četvrtog mosta, jer ne razumete i ne volite Novi Sad. Najoštrije osuđujem svaki vid nasilja prema građanima a i prema svom gradu, svojoj zemlji. Idemo napred, kukavice nam ne mogu ništa! Dela govore! – poručio je on u objavi na instagramu.

https://www.alo.rs/vesti/politika/601554/milos-vucevic-novi-sad-porodica-trudnica-napad/vest