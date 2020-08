Popuštanje mera u Kikindi

Nakon što su na sednici Skupštine grada Kikinde imenovani novi članovi Štaba za vanredne situacije održan je i prvi sastanak ovog radnog tela. Komnadant Štaba i gradonačelnik Nikola Lukač istakao je da su mere i diciplina Kikinđana doveli do dobrih rezultata tako da je odlučeno da se popuste pojedine mere koje su bile na snazi.

Ugostiteljski objekti tokom nedelje radiće kao i do sada. Tokom vikenda od petka do nedelje u zatvorenom će gosti moći da borave do 23, a na otvorenom do jedan sat posle ponoći, rekao je zamenik komandanta Štaba za vanredne situacije i član Gradskog veća Miroslav Dučić. Više će ljudi moći da pazari u velikim trgovinskim objektima, u teretanama će moći da trenira jedna osoba na 10 metara kvadratnih, na kulturnim događajima u Muzeju, Biblioteci, Pozorištu razmak između gledalaca biće 1,5 metar, a gde je to moguće razmak će činiti jedno sedište. Školske sale i dalje ostaju zatvorene za sve sportske aktivnosti.



Štab za vanredne situacije doneo je odluku da se u ponedeljak obavi dezinfekcija svih školskih dvorišta i terena, a svim školama biće dodeljene određene količine hlor dioksida koje će škole koristiti za dezinfekciju podova.

Na sportskim dešavanjima i dalje neće moći da prisustvuje publika. Mere nisu izmenjene ni kada su u pitanju proslave gde je i dalje dozvoljeno 10 osoba.