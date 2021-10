Poljoprivrednik Marko Đurđulov ima rekordan rod kukuruza za ovu proizvodnu godinu

Na parcelama firme „Žitopromet“ ove godine nimali su rekordan rod kukuruza u odnosu na druge proizvođače. S obzirom na to da su prosečni prinosi od 1,5 do dve tone po hektaru i da su prinosi na najvećem broju parcela podbacili i do 70 odsto, Marko Đurđulov iz „Žitoprometa“ više je nego zadovoljan ovogodišnjim rodom.

-Na parcelama imamo od četiri do pet tona po jutru što je rekord za ovu proizvodnu godinu. Mislim da je to spoj odabira dobre sorte zrna, primene pune agrotehnike i setva na vreme – rekao je Marko Đurđulov.

Pod kukuruzom ovo gazdinstvo ima je oko 300 hektara, a cena ovogodišnjeg roda je zadovoljavajuća i iznosi 27, 28 dinara za kilogram. Na obradivim površinama koje obrađuju Đurđulovi počela je setva pšenice. Optimalni rok za ovaj posao je od 5. do 25. oktobra. Kiša koja je pada u prethodnom periodu dobro je došla.

Prošle jeseni Đurđulov je pšenicu zasnovao na oko 200 hektara i imao je prinos od oko pet tona po jutru. Ove godine u planu je 250 hektara pod hlebnim zrnom.

Nakon što je prošle godine Marko Đurđulov preko IPARD programa kupio traktor Džon Dir najnovije generacije, ove godine kupio je sejačicu.Mašina je koštala 70.000 evra i očekivanja su da se isplati za tri do četiri godine. Povraćaj je od 60 do 65 procenta u zavisnosti od gazdinstva, a naš sagovornik napominje da je veoma važno što država daje 50 procenta povraćaja unapred