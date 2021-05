Poljoprivrednicima na raspolaganju 15,2 miliona dinara iz gradskog budžeta

Javni pozivi odnosno mere podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju za koje sredstva izdvaja grad Kikinda raspisani su početkom aprila i već je deo proizvođača iskazao interesovanje za njih. Ukupno je poljoprivrednicima na raspolaganju 15, 2 miliona dinara, a svi programi traju do utroška sredstva, podsetio je Ljuban Sredić, član Gradskog veća.

-Očekujemo da se sav novac utroši do kraja godine jer smatramo da je to značajna pomoć poljoprivrednim gazdinstvima. Najveće intersovanje, kao i ranijih godina iskazali su pčelari– istakao je Ljuban Sredić.

Za svaku subvenciju PDV plaća kupac, a lokalna samouprava sufinansira od osnovce određeni procenat. Kada je reč o povraćaju sredstva on se kreće od 30 do 100 odsto u zavisnosti od programa odnosno od 30 do 150.000 dinara. Programi koji su takođe atraktivni proizvođačima osiguranje useva i kreditna podrška uskoro će biti raspisani.

Do 7. maja ratari su se prijavljivali za drugi krug licitacije i najv iše prijava stiglo je za katastarske opštine Iđoš, Sajan i Mokrin gde je ostalo i najviše državnog zemljišta nakon prvog kruga. Do 21. maja obavlja se provera prijava. Istog dana biće objavljena rang lista učesnika , a sa najpovoljnijim ponuđačima biće potpisani ugovori o zakupu