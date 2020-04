Poljoprivredna gazdinstva proizvode prodaju na online pijaci

U Kikindi su od 17. marta, usled aktuelne epidemiološke situacije, zatvorene sve pijace u gradu i selima. Povrtari, ali i ostali poljoprivrednici, organizovali su facebook grupu “Pijace Kikinda” putem koje njihovi kupci mogu da kupe mlado povrće i rasad koji su rodili u plastenicima i na otvorenom. Kako napominje Vladimir Žeravica, povrtar ovo je najbolji način da se kupci povežu sa svojim prodavcima, a da pri tom kupovina bude bezbedna.

I ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da će tim stručnjaka pokušati da do kraja nedelje stavi u funkciju “elektronsku pijacu Srbije”, odnosno sistem koji će povezati prodavce, kupce i one koji su spremni da dostave robu, koja sada nije dostupna jer su pijace zatvorene zbog epidemije koronavirusa. On je rekao da se pravi elektronska pijaca za celu Srbiju gde će voćari i povrtari moći da ponude ono što je na tržištu.