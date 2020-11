Pogoršana epidemiološka situacija- Ovo je lista najnovijih mera u Kikindi

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, Gradski štab za vanredne situacije doneo je nove mere zaštite od širenja zarazne bolesti kovid-19.

1. Nošenje zaštitnih maski obavezno je u zatvorenom prostoru, za hronične bolesnike i na otvorenom prostoru.

2. Obavezno nošenje maski na pijacama, daje se nalog Javnom preduzeću „Kikinda“ da rad gradske pijace organizuje tako da sva lica (prodavci i kupci) obavezno nose zaštitne maske i da se spreči grupisanje lica, te da odredi zaposlene koji će vršiti kontrolu ovih mera.

3. Zabrana masovnih okupljanja svih vrsta, zabranjuje se održavanje proslava (rođendana, venčanja i sl.), daća i drugih okupljanja na otvorenom i zatvorenom prostoru, ukoliko događaju prisustvuje više od 5 lica, odnosno 100 na otvorenom. Zabrana važi za javni prostor (restorani, sale, rođendaonice, igraonice i slično), ali i za privatni prostor (kuće, stanovi i slično).

4. Radno vreme ugostiteljskih objekata ograničava se tako da ti objekti i noćni klubovi neće raditi od 21 do 06 časova narednog dana. Ograničava se broj gostiju za jednim stolom na 2, ograničava se nivo buke ispod 40 decibela kako bi se izbeglo vikanje i glasan govor. Obavezno nošenje maski za goste osim kad uzimaju hranu i piće, pojačana dezinfekcija i čišćenje prostorija, čišćenje i brisanje stolova, naslona stolica koji se dodiruju rukama i šankova.Obezbeđenje broja gostiju u zavisnosti od kvadrature na 4m2 po gostu.

5. Zabrana pušenja u svim lokalima u zatvorenom prostoru

6. Obezbeđenje fizičke distance u gerontološkim centrima i drugim privatnim i javnim ustanovama za smeštaj korisnika, uz obavezno korišćenje lične zaštitne opreme od strane zaposlenih, uz zabranu poseta i izlaska za korisnike.

7. Prilikom održavanja javnih kulturno-umetničkih događaja u zatvorenom prostoru (bioskopi, pozorišta i sl.) dozvoljeno je prisustvo gostiju tako da najmanje dva sedišta bude razmaka između gledalaca. Potrebno je da svi gledaoci nose maske. Organizatori predstave ili projekcije filma su dužni za poštovanje ove mere.

8. „Radi obezbeđivanja zaštite putnika, nalaže se JP „Autoprevoz“ Kikinda da obezbedi poštovanje svih propisanih mera zaštite života i zdravlja, i to: dezinfekciju i provetravanje autobusa i vozila posle svakog izvršenog prevoza, obezbeđivanje zaštitne opreme za vozače i ostalo osoblje, obavezu da putnici i osoblje nose zaštitne maske tokom boravka u vozilu, kao i obavezno sedenje na propisanoj udaljenosti na način kojim će svako drugo sedište u autobusu biti slobodno;

Daje se nalog Javnom preduzeću „Autoprevoz“ Kikinda da poslove organizovanja i obavljanja javnog prevoza vrši tako da pre započinjanja i tokom trajanja prevoza putnici, vozači i ostalo osoblje obavezno koriste zaštitne maske. Putnicima koji ne budu nosili maske neće biti dopušten ulaz u prevozna sredstva Javnog preduzeća. Pružaoci stanične usluge na autobuskim stanicama moraju primeniti preventivne mere kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga u skladu sa posebnim planom mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika, a koji upravljač autobuske stanice donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Upravljač železničkih stanica mora primeniti preventivne mere kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (obavezna dezinfekcija svih prostorija železničke stanice, opreme, mobilijara, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski).Merenje temperature putnicima prema karakteristikama objekta i tehničkim mogućnostima treba organizovati prilikom ulaska u železničku stanicu ili prilikom ulaska u voz. Železnički prevoznik i upravljač železničkih stanica dužni su da organizaciju i obavljanje unutrašnjeg železničkog saobraćaja organizuju u skladu sa preporukama

9. Kod organizovanog prevoza zaposlenih primenjivati mere kao u javnom prevozu

10. Verski obredi mogu se obavljati na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru s tim da između okupljenih lica mora postojati rastojanje od najmanje 1,5 m, odnosno na svaka 4 m² može biti prisutno jedno lice.

11. Ograničava se broj lica koji pristvuju sahrani, na najviše 20 lica,

12. U prodavnicama u kojima se obavlja trgovina na malo (supermarketi i druge nespecijalizovane prodavnice, razne specijalizovane prodavnice i slično) (u daljem tekstu: prodavnice) obavezna je dezinfekcija rukohvata potrošačkih kolica i korpi, a broj potrošača se ograničava prema sledećim kriterijumima:

– najviše 2 potrošača u prodavnicama, čija površina prodajnog objekta iznosi najviše 60 m².

– najviše 20 potrošača u prodavnicama površine prodajnog objekta od 60 do 600 m²

– najviše 50 u prodavnicama, čija površina prodajnog objekta iznosi više od 600 do 1000 m²,

– najviše 80 u prodavnicama, čija površina prodajnog objekta iznosi više od 1.000 m²

Pored navedenog, u prodavnicama je obavezno nošenje zaštitnih maski, sprovođenje mera dezinfekcije, kao i isticanje obaveštenja o maksimalnom broju potrošača koji mogu istovremeno boraviti u tom prodajnom objektu.Odgovorna lica u ovim objektima dužna su da obezbede kontrolu ulaska potrošača.Radno vreme prodavnica, trgovinskih centara i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana,izuzev radnog vremena apoteka i benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva.“

13. Ograničava se broj korisnika usluga koji istovremeno borave u frizerskim, kozmetičkim salonima i salonima lepote, tako da rastojanje između dva korisnika bude najmanje 1,5 metra, uz obavezno nošenje zaštitnih maski od strane zaposlenog i korisnika usluge. Na vidnom mestu obavezno moraju biti istaknuta pravila ponašanja za zaposlene i korisnike usluga (nošenje zaštitne opreme, fizička distanca, obavezna dezinfekcija ruku prilikom ulaska u salon, obavezna dezinfekcija obuće pri ulasku u salon). Prijem korisnika usluga obavljati putem zakazivanja. Zaposlenisu dužni da kontrolišu sprovođenje ovih mera;

14. Ograničava se broj osoba koje istovremeno borave u teretani/fitnes klubu, tako da udaljenost među ovim licima bude najmanje 1,5 metra u svim pravcima, a za svakog korisnika mora postojati prostor za vežbanje od najmanje 10 m². Na veb sajtu teretane/fitnes kluba obavezno se ističu pravila ponašanja korisnika usluga i zaposlenih. Posle svake grupe vežbača, a pre ulaska u salu sledeće grupe, potrebno je sprovesti čišćenje, pranje i dezinfekciju prostorija sredstvom na bazi hlora i izvršiti provetravanje prostorija, najmanje pola sata nakon čišćenja. Ne koristiti veštačku ventilaciju i klima uređaje. Zaposleni su dužni da kontrolišu sprovođenje ovih mera; U primeni mera prevencije, sprečavanje širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19 u svom radu klubovi moraju primenjivati sledeće mere:

-Na ulazu u klub mora biti instalirana dezo barijera,

-Prilikom otvaranja i zatvaranja kluba, odnosno na početku i kraju radnog dana dobro provetriti sve prostorije i dezinfikovati sve radne površine, opremu, sprave i druge rekvizita za vežbanje, kao i pod kluba. U toku radnog dana provetravati sve prostorije što češće,

-Prilikom svakog ulaska zaposlenih, odnosno ulaska korisnika mora se vršiti dezinfekcija ruku sa preparatom na bazi 70% alkohola,

-Svi zaposleni tokom celokupnog radnog vremena moraju nositi zaštitne maske,

-Korisnici usluga moraju koristiti sopstvene peškire i druga sredstva lične higijene,

-Korisnici usluga moraju unapred zakazati termin za korišćenje usluga kluba telefonom, mobilnim telefonom ili elektronskom poštom,

-Oprema, sprave i rekviziti za vežbanje se moraju dezinfikovati nakon svake upotrebe,

-Zaposleni su dužni da kontrolišu sprovođenje ovih mera, a nepoštovanje istih sankcionisaće se obustavom rada kluba.“

15. Ograničava se broj korisnika kladionicama, tako da udaljenost među ovim licima bude najmanje 1,5 metra u svim pravcima uz obavezno nošenje maski od strane korisnika i zaposlenih. Zaposleni su dužni da kontrolišu sprovođenje ovih mera;

Radno vreme priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću ograničava se tako da objekti u kojima se priređuju igre na sreću neće raditi od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana.”

16. Izvršiti dezinfekciju svih javnih površina, zdravstvenih ustanova, banaka i bankomata, autobuske i železničke stanice, kao i svih drugih objekata od javnog značaja;

17. Nalaže se upravnicima stambenih zajednica da vode računa o pojačanoj higijeni u stambenim zgradama (u ulaznim vratima, kabinama liftova, hodnicama i dr.)

18. U poštama i bankama ograničava se broj klijenata prema broju aktivnih šaltera u sali. Nošenje zaštitnih maski je obavezno, uz držanje fizičke dostance između lica od najmanje 1,5 metra. Nalaže se svim bankama da pored svojih bankomata ugrade aparate za dezinfekciju ruku. Nepoštovanje ove mere sankcionisaće se obustavom rada privrednog subjekta;

19. Taksi prevoznici i njihovi putnici dužni su da tokom vožnje putnika obavezno nose zaštitne maske;

20. U svim privrednim društvima na teritoriji grada Kikinde u zatvorenim prostorijama obavezno je nošenje zaštitnih maski, a preporučuje se nošenje vizira. Na ulasku u privredno društvo obavezno je postavljanje dezo-barijere, a preporuka je i merenje telesne temperature. Obavezno je vršenje dezinfekcije gaznih površina u halama i drugim prostorijama. U fabrikama i drugim firmama koje imaju menze, obavezna je socijalna distanca između stolova. Držanje rastojanja između radnika neophodno je i tokom trajanja pauze, u svlačionicama i slično

21. Nadzor nad primenom ovog zaključka vršiće Sekretarijat za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Kikinde;Novčanom kaznom od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje krši ovim zaključkom propisane mere. Za kontrolu poštovanja ove odredbe i svih drugih odredbi ovog zaključka zadužena je gradska komunalna inspekcija.

22. Nalaže se Sekretarijatu za inspekcijske poslove da vrši pojačanu kontrolu navedenih mera.