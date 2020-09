Podsećamo na osnivanje manifestacije “Dani ludaje”

Sada već davne 1984. godine u glavama nekolicine Kikinđana rodila se ideja da naš grad dobije manifestaciju koja će biti prepozntaljva kada se se priča o Kikindi. Kako je došlo do inicijative da to budu baš Dani ludaje i da u jesen Kikinda bude najlpša gostinska soba Evrope ispričao nam je Dragan Strajnić, jedan od osnivača manifestacije. Međutim kada je stigla jesen ideja o danu ludaje sve je više sazrevala tako da je organizovan Ludaja bal u odašnjem lovačkom domu.

-To veče sve je bilo u znaku ludaje od koktela do raznih đakonija. Sledeće godine Lazar Tešin, tadašnji direktor SC „Jezero i ja rešili smo da osmislimo program. Od ondašnjeg Omladinskog doma deca su se šetala u kostimima i svi se penjali na binu ukaršenu ludaja, a program je vodio čuveni Raša Popov. Najteža ludaja koja je tada izmerena imala je 99 kilograma – priča Dragan Strajnić.

Od prve manifestacije velika podrška stigla je od profesora doktora Janoša Berenjija, istaknutog genetičara. U sećanje na velikog prijatelja „Dana ludaja“ plato na kom se svake godine mere tikve nosi njegovo ime.

Aleksandar Karadžin, kompozitor i tekstopisac, ispostavilo se, bio je vizonar. On je pre 36 godina napisao pesmu „Ima jedan grad“ u kojoj je svima poznati refren „Kad se popnem na ludaju“. Pesmu je snimio Milan Prunić Duma i ona se i dan danas izvodi.

-Pesma je nastala tako što je postojala uzrečica kad se popneš na ludaju, uhvatiš se za tulaju i vidiš Kekndu. Aca se vraćao iz Novog Sada automobilom i u padne mu na pamet Bramsova raspodija čije prve taktove je iskoristio za ovu kompoziciju – istakao je Milan Prunić Duma

Milan Prunić napominje da su prvi „Dani ludaje“ bili veliki događaj za sve Kikinđane.

I pored svih nedaća koje je uslovio korona virus tradicija održavanja manifestacije neće biti prekinuta. Program je prilagođen trenutnoj situaciji, ali će građani i ove godine moći da uživaju u tradicionalnom „Banatskom fruštuku“ i to u subotu od 10 do 16 sati. Od 15 do 17 sati biće irganizovano merenje najdužih i najtežih tikvi nakon čega će se znati da li su oboreni prošlogodišnji apsolutni rekordi od 639,5 kilograma za najtežu i 366 centimetara za najdužu ludaju.