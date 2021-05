Počinje sanacija dela puta Kikinda – Nakovo

Projekat „Povezanost Banata“ ili IBC 2 počeo je da se realizuje avgusta 2019. i traje do kraja jula ove godine. Cilj je unapređenje uslova za kretanje ljudi, roba i usluga kao i dalji razvoj graničnog prelaza Nakovo kao važnog razvojnog i ekonomskog pokretača grada Kikinde.

-Na bicklističkoj stazi od Kikinde do Nakova postavljen je 281 stub solarne rasvete, tako da je podržana i ideja da se koriste inovativne tehnologije. Čitavom dužinom postavljen je video nadzor koji je povezan sa Policijskom upravom – rekao je Saša Tanackov, član Gradskog veća.

Ukupna sredstava koja će biti utrošena u Kikindi na ovom projektu iznose 788 hiljada dinara.

-Posle 20. maja započeće sanacija puta od izlaza iz Kikinde ka Nakovu z dužini od 1.800 metara. Rok za završetak je četiri meseca. Osim sanacije puta u planu je i adaptacija dva autobuska stajališta na izlazu iz grada ka Nakovu – istakao je Miroslav Dučić, član Gradskog veća.



Između dva ulaza u Železnički novi red napravljen je trotoar koji do sada nije postojao.U okviru projekta predviđen je i poslovni susret preduzetnika koji je neizvestan zbog epidemiološke situacije. Od 2014. do 2020. godine u okviru prekogranične saradnje realizovano je, ali je i u toku ukupno šest projekata vrednosti 2,34 miliona evra. To je najveći iznos sredstava koje je naš grad dobio kroz program prekogranične saradnje Srbija -Rumunija