Počinje online upis u vrtiće

Roditelji koji žele da upišu decu u vrtiće za narednu školsku godinu mogu to učiniti online u narednih mesec dana. Elektronske pošta putem koje ćče se obavljati upis je dudicki@predskolskakikinda.edu.rs. Tu se preuzima molba za upis odnosno obrazac za prijavu koji nakon što se ispuni treba prosledti na mail adresu ustanove u word formatu ili skenirati popunjen odštampan obrazac.

Roditelji mogu da podnesu zahtev za upis deteta u predškolsku ustanovu i putem elektronske usluge na nacionalnom portalu elektronske uprave https://www.euprava.gov.rs ili putem sajta lokalne samouprave KikindaOnline http://www.kikinda.org.rs. U predškolsku ustanovu dete može da se upišedete na zahtev roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika i to: deca uzrasta od jedne godine do 3 godine u jaslene grupe, od 3 do 6,5 godina u celodnevni boravak i od od 3 do 6,5 godina poludnevni boravak.

Ukoliko roditelj želi da dete u predškolsku ustanovu bude upisano po osnovu prioriteta ili specifičnosti, dokumentaciju pribavljenu kod nadležnih institucija neophodno je poslati predškolskoj ustanovi na navedenu mejl adresu. U 18 objekata predškolske ustanove ima 850 mesta.