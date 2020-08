Počeli zdravstveni pregledi dece za vrtić

U dečijem dispanzeru počeli su pregledi mališana radi dobijanja zdravstvenog uverenja od pedijatra kako bi 1.septembra mogli da pođu u vrtić. Do početka rada vrtića ostalo je još 5 dana a za to vreme treba da bude pregledano čak 560 mališana.

Kikindski dom zdravlja, tačnije Dečiji dispanzer je u dogovoru sa Predškolskom Ustanovom „Dragoljub Udicki“ počeo da obavlja preglede mališana koji polaze u vrtić 1.septembra radi izdavanje potvrde o zdravstvenom stanju deteta.

– Svakodnevno radimo opšti medicinski pregled. Pregledamo srce, pluća, grlo, uši i utvrđujemo da li je dete akutno bolesno. Deca koja nisu akutno bolesna, koja nisu prehlađena, nemaju nikakvu respiratornu infekciju, nemaju nikakve zdravstvene tegobe, mogu da se uključe u kolektiv i nastave da pohađaju vrtić od 1.septembra, objašnjava dr Vesna Tomin, načelnica dečijeg i školskog dispanzera i dodaje: po mojoj informaciji ima ih oko 560 koji su se prijavili da će nastaviti od 1.septembra da pohađaju kolektiv.

Kako se Dečiji dispanzer i dalje nalazi u Covid sistemu rada, pregledi zdrave dece se obavljaju u Dečijem dispanzeru i Pedijatrijskoj ambulanti kod vrtića „Kolibri“. Broj dece koja treba da dobiju uverenje je izuzetno velik ali se lekari ove ustanove trude da sve preglede obave kako bi mališani mogli u vrtić od 1.septembra.

– Trenutno je situacija dosta povoljna. Mi smo naravno i dalje u situaciji da imamo izmeštenu takozvanu ambulantu za febrilna stanja u ambulanti „Miki“ i tamo obavljamo sve preglede dece koja su febrilna. U našem dispanzeru je situacija dobra, kao i u ambulanti „Kolibri“. Dolaze deca koja nemaju temperaturu, nisu akutno bolesna i mi ćemo verujem postići to što moramo da postignemo jer prosto ni nemamo drugog izbora. Ispregledaćemo svu decu koja treba da krenu u vrtić. Mi ovih dana zakazujemo te preglede međutim za narednih pet dana su svi spiskovi za naše lekare puni ali to naravno ne znači da mi nećemo pregledati i one koji nisu zakazani. Ja jedino molim ljude samo za malo strljenja i malo razumevanja jer situacija je takva da moramo da budemo solidarni i ispoljimo razumevanje i empatiju jedni za druge, da bismo ovaj posao uradili na najbolji mogući način, dodaje dr Tomin.

Roditelji sve potrebne informacije mogu dobiti putem broja telefona 316-217. Epidemijske mere daju rezultate te je situacija sada stabilna i kada su drugi virusi osim korone u pitanju. Obolele dece od Covid 19 infekcije i dalje ima, pokazali su nedavni kontrolni pregledi mališana koji su ranije inficirani ovim virusom. Dobra je vest da među novoobolelima tokom poslednjih desetak dana nema dece.