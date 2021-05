Počela vakcinacija mladih od 16 do 18 godina

U Kikindi je 19.503 osoba primilo prvu, a 15.915 građana obe doze vakcine protiv kovida 19. Kako saznajemo od Mire Pećanac, glavne sestre Doma zdravlja trenutno nije dostupna vakcina Sputnjik V prva doza, dok ostalih vakcina Fajzer, AstraZeneka i Sinofarm ima u dovoljnim količinama. Novina je da je počela vakcinacija mladih uzrasta od 16 do 18 godina. Oni mogu da se vakcinišu uz preporuku pedijatra i za njih je namenjena isključivo Fajzerova vakcina. Dnevno se u proseku vakciniše do pet tinejdžera. Vakcinalni punkt u prostorijama Udruženja penzionera tokom vikenda radiće od 8 do 15, a od ponedeljka je otvoren od 8 do 18 sati.