Petković: Zajednica srpskih opština jeste uslov svih uslova ako hoćemo da idemo dalje, a želimo normalizaciju odnosa Beograda i Prištine

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, izjavio je u Zvečanu da će se dok je na Kosovu i Metohiji sresti sa Dragicom Gašić.

“Inače da vam kažem da nakon našeg susreta u Gračanici za Vidovdan, mi smo i tri puta obišli u Đakovici, predstavnici Kancelarije i Privremenih organa ovu srpsku mučenicu, ali i heroja koja se vratila u Đakovicu, da popričamo šta možemo još da pomognemo našoj dragoj Dragici Gašić, koju očigledno žele da proteraju iz Đakovice samo zbog toga što je Srpkinja i samo zbog toga što je odlučila da bude svoj na svome i u svome stanu. Sramota je na obrazu mnogih međunarodnih organizacija koji vrlo mlako su pomenuli slučaj Dragice Gašić, a reč je o kršenju osnovnih ljudskih prava, a jedno od tih prava jeste i pravo na povratak. Pa onda se pitaju zbog čega se Srbi ne vraćaju na prostor Kosova i Metohije. Pa kad vide slučaj Dragice Gašić, ko bi se onda i vratio. I zato i ne čudi što od 1999. godine do današnjeg dana broj onih koji su se vratili jeste manji od dva odsto.

I umesto što Priština preti na sve moguće načine i kada gospodin Besljimi, , govori da treba ukinuti nekakve paralelne opštine da bi to njima bio uslov za formiranje Zajednice srpskih opština, prvo on tako nešto nije spomenuo u Briselu, bio je tamo manji od makovog zrna, nije mi jasno na koje opštine i paralelne institucije uopšte gospodin Besljimi misli , kada smo mi ovde svoj na svome, kada imamo naše institucije i naše opštine koje su stare više decenija, a i institucije koje su stare i više vekova i nikoga ne urgožavamo. Ovde živimo, ovde naši ljudi rade i ovde želimo da gradimo svoju budućnost” rekao je Petković.

Ali očigledno, ako ne želi da formira ZSO, a vidimo da to neće on nalazi najrazličitije razloge zbog čega to neće da uradi, pa sad govori kako je potrebno da se ukinu nekakve paralellne institucije, pitanje šta će im biti sledeći zahtev, da možda neće sledeći zahtev da im bude da ne bude više Srba na Kosovu i Metohiji, pa kada onda to ispuni da formiraju ZSO, a onda se samo pitam za koga se formira ZSO?

Dakle umesto to te prazne priče neka se oni vrate dijalogu, neka se vrate ispunjenju svih sporazuma, jer Zajednica srpskih opština jeste uslov svih uslova ako hoćemo da idemo dalje, a želimo normalizaciju odnosa Beograda i Prištine , jer bez toga nema napretka, nema budućnosti, želimo da ovde opstanemo, ostanemo, zato smo i posvećeni dijalogu, posvećeni mirui na tome pre svega insistira predsednik Aleksandar Vučić ” izjavio je Petković u obraćanju novinarima nakon akademije povodom Dana opštine u Zvečanu.