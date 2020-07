Pavle Markov: Situacija nije eskalirala ali je vreme da se uozbiljimo

Poslednje orbaćanje gradonačelnika Pavla Markova ispred gradskog štaba za vanredne situacije zabeležili smo 13.maja a kako se danas ponovo oglasio ispred ovog tela, pokazatelj je da se situacija u vezi sa virusom korona u Kikindi pogoršava.

Markov je danas apelovao na građane poštuju preporuke. Rekao je da se situacija prati i da će u skladu sa razvojem epidemološke situacije biti preduzimane potrebne mere.

Vreme je da se obrati pažnja. Vreme je da se ponovo uozbiljimo i pokažemo odgovornost i solidarnost baš kakvu smo, ne tako davno, pokazali. To su reči kojima je gradonačelnik Pavle Markov, ujedno i komandant štaba za vanredne situacije u Kikindi, apelovao na sugrađane zbog ponovnog registrovanja obolelih od virusa korona u Kikindi.

– u Kikindi ne možemo da kažemo da je stganje eskalirali, da imamo veliki problem, nije tako ali s druge strane situacija može da se promeni. Pratimo situaciju i u skladu sa tim donosićemo mere. Lično mislim, a nadam se i da se sugrađani slažu, boje je da sprečimo nego da opet prolazimo kroz silne mere i na taj način uskraćujemo sebi i deo života a s druge strane za grad je izuzetno važna ekonomija koja svakako trpi velike posledice i prosto nije dobro da i iz tog razloga da se ponašamo suviše opušteno. Sami sebe moramo da disciplinujemo, da obratimo pažnju, da se ne krećemo u velikim grupama, da nosimo masku, da imamo pojačanu higijenu, da budemo strpljivi, dakle sve su to stvari koje sada već treba da primenjujemo po automatizmu, rekao je Pavle Markov, gradonačelnik Kikinde.

Kikinda već u ovom trenutku ima svu potrebnu opremu i sredstva i spremna je za sprovođenje svih mera, rekao je Markov.

– Sada smo mi već uigrani, pripremljeni i možemo da delujemo već od danas, svakako da ćemo pratiti situaciju. Videćemo i kakva je generalno situcija ne samo kod nas jer svakako i to ima uticaja i na naš grad. Mi smo spremni ali ne bih voleo da prolazimo kroz sve ono što smo prošli i kažem, što praviti probleme ako možemo da ga ne napravimo. U nekom delu stvari ne zavise od nas, nemoguće je virus u tom smislu ni kontrolisati ali ako se obrati pažnja siguran sam da može da se predupredi mnogo štošta, dodaje Markov.

Markov je podsetio da smo ne tako davno uspeli da se izborimo sa prvim naletom obolelih u Kikindi i očekuje da će građani ponovo pokazati odgovornost.

– Svakako da rezultat koji smo nedavno ostvarili ne bi uspeli da Kikinđani nemaju visoku svest i mnogo se razlikuje od drugih gradova, po disciplini, po strpljenju, shvatanju situacije. Očekujem da bez obzira što to sada već i traje, da će se takvo ponašanje i nastaviti. I sigurno će i ovi apeli dopreti do nekoga. Znate mi ne možemo menjati svest svakom pojedinačnom čoveku ali možemo da apelujemo. Na pojedincu je da reaguje kako želi ali ovo su situacije u kojima treba biti ozbiljan. Svako zbog sebe i svoje okoline treba da obrati pažnju, da se ponaša u skladu sa zdravstvenim pravilima. Strpeljenja moramo da imamo. Postoje prioriteti u životu, sada je vreme da se spasimo što više. I tada smo govorili da ulazimo u život koji jeste drugačiji nego što je bilo pre nego što je virus došao u Srbiju. Sa tim se sada mora živeti dok se ne nađe neko rešenje i ako se to prihvati kao takvo nije teško poštovati sva pravila, rekao je Markov.

Markov je poručio: mladi da vode računa kako bi sačuvali svoje starije, da se poštuju mere u zatvorenim prostorima, da se slavlja odlože ili da se stritko poštuju pravila, da ne dozvolimo da sada kada postoji potencijal da se zaraza širi uđemo u veliki problem već da odmah u startu prenošenje infekcije predupredimo.