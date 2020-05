Pavle Markov: Da građani odluče šta je za njih najbolje

Parlamentarni izbori raspisani su 4. marta za 26. april, ali su zbog uvođenja vanrednog stanja 15. marta zbog virusa korona, prekinute sve izborne radnje. Republička izborna komisija donela je Rešenje o nastavku sprovođenja izbornih radnji za parlamentarne izbore koji će biti održani 21. juna i utvrdila da je rok za podnošenje izbornih lista do 5. juna u ponoć.

Podsećamo, u Kikindi je Srpska napredna stranka prva predala listu 5.marta lokalnoj izbornoj komisiji. Nosilac liste je gradonačelnik Pavle Markov, a na listi su i koalicioni partneri SNS-a, Pokret socijalista, Partija ujedinjenih penzionera i Socijaldemokratska partija.

Dva dana kasnije, listu čiji je nosilac Vladimir Ilić je predao gradski odbor socijalista. Na dan obustavljanja izbornih radnji, 16.marta, listu za lokalne izbore predao je i Savez vojvođanskih mađara, a na prvom mestu liste je Šandor Talpai.

Izborne radnje usporila je epidemija virusa korona, i pojednice mere i dalje su na snazi što će svakako uticati na kampanju stranaka koje su u izbornoj trci. Kakvu političku atmosferu u gradu očekuje, pitali smo gradonačelnika Pavla Markova:

– Mi i dalje imamo jednu posebnu situaciju u ovom trenutku. Želim samo da ljudi to razumeju, nema okupljanja, nema grljenja, nema rukovanja. To je pravilo za ubuduće, čekanje u redu, nošenje maski, da vodimo računa o svom okruženju, toliko da napomenem. S druge strane u trenutku kad se dešava ova kriza poklapa se i sa drugim društvenim aktivnostima, mislim tu na izbore ali su i same izborne kampanje koliko vidimo i koliko smo se organizovali i na neki način se dogovorili, prilagođene samoj situaciji.

Izborne aktivnosti se nastavljaju. Nadam se da ćemo imati što veći broj učesnika na izborima. To je i prilika da svako pokaže šta je to što nudi za budućnost, neki će pokazati šta su to radili u prošlosti, i da građani Kikinde odluče za neki budući period kako će izgledati.

To je važna stvar za sve nas. Nadam se da ćemo svi biti dovoljno pametni da i samu kampanju, što se tiče grada Kikinde, privedemo kraju na jedan normala, civilizovan način i da građani Kikinde odluče šta je to najbolje za sve njih u budućnosti, rekao je Markov.