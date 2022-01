Ozbiljan broj novoobolelih ali nema pritiska na Bolnicu

Pritisak u Covid ambulantama Doma zdravlja ne jenjava, ali se situacija u bolnici, što je dobro, ne pogoršava. Danas je u ovoj zdravstvenoj ustanovi na stacionarnom lečenju zbog korone osam pacijenata i to na infektivnom odeljenju. Deo ih je na kiseoničnoj terapiji i mahom su svi starije životne dobi. Poslednjih desetak dana nije bilo preminulih zbog Covida, a jedan pacijent star 57 godina čije je stanje bilo u pogoršanju upućen je u privremenu Covid bolnicu na Mišeluku. Nema pacijenata na respiratoru i nema hospitalizovane dece.

Pritisak na primarnu zdravstvenu zaštitu i u kovid ambulantama je izuzetno velik. U ambulanti u Svetosavskoj ulici dnevno se pregleda i do 100 pacijanata, a u ambulanti u Mikronaselju koja je sa radom počela u ponedeljak, dnevno se pregleda do 50 pacijenata. Od tog broja 40 posto budu pozitivni na korona virus. Danas do podneva obavljeno je 27 pregleda a od tog broja na brzom antigenskom testu bilo je 13 pozitivnih. Ono što jeste dobra vest je da od ponedeljka niko od pregledanih pacijenata u ovoj ambulanti nije upućen na bolničko lečenje. Radno vreme ove ambulante je od 7 do 14 časova, dok ambulanta u Svetosavskoj radi od 7 do 20 časova.