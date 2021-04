Ove godine završava se kanalizacija u slivu “Šumice”

Izgradnja kanalizacionog sliva Šumice čija je izgradnja počela 2018.godine biće nastavljena ove godine zahvaljujući udruženim sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Grada Kikinde. Ova vest posebno je obradovala meštane ovog dela grada.

Deo kanalizacionog sliva šumice koji nije izgrađen 2018.godine sada je stigao na red. Izgradiće se fekalna kanalizaciona mreža u dužini od 1468 metara. Tu informaciju smo podelili sa meštanima ovog dela grada koja ih je očekivano, obradovala.

– Mi smo tu kanalizaciju čekali, obećali su nam još 2018.godine i dobro je, „kad god došlo dobro došlo“. U svakom slučaju mnogo nam znači. Ovde kod nas još i nije tako opasno ali na uglu tu kad god kiša padne, septičke jame se izlivaju, tako da vreme je bilo. Ja konkretno sam na uzvišenju ali svi koji su niže oni plivaju kad su malo jače kiše, kaže Radovan Rackov, stanovnik ulice Karlovački drum.

Član gradskog veća Miroslav Dučić zadužen za komunalnu infrastrukturu i vanredne situacije kaže za našu televiziju da će ovim radovima praktično biti završena kanalizacija u ovom delu grada i da potom preostaju Železnički Novi Red i Strelište. Prva faza u slivu Šumice urađena je 2018.godine u dužini od 2628 metara, kada je uloženo preko 40 miliona dinara, mahom sredstvima grada, odnosno 75 odsto sredstvima grada dok je ostalo finansirao takođe Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Ova, druga fazu izgradnje kanalizacione mreže u šumicama ukupne je vrednosti nešto iznad 26 miliona dinara, a polovinu finansira grad.

– Uskoro se očekuje potpisivanje ugovora koji je prvi korak pre izvođenja radova. Ne bih licitirao terminima kada će se krenuti ali svakako završetak očekujemo u ovoj godini. Radi se konkretno o deonicama: ulica Bašaidski drum od Karlovačkog druma do ulice Šumice, Karlovački drum od Bašaidskog druma do „Livnice“ i ulica Bašaidski drum od Karlovačkog druma do Toze Markovića. Sa ovom drugom fazom bi se i završila izgradnja kanalizacionog voda u slivu „Šumice“. Ostalo je još da se urade kanalizacioni vodovi za Železnički Novi Red i Strelište. Sa tim bi se kompletirala izgradnja kanalizacione mreže u Gradu Kikinda. To je u postupku izrade projekta. Kada bude završen projekat i prikupe se dozvole možemo da uđemo u proces završetka još te dve lokacije. Oni zaista već duži niz godina očekuju rešenje ovog probema. Mi sa njima zajedno radimo na tome. To je prioritet. Šumice su 2018.godine dočekale početak radova, ove godine završavamo ovaj potez i sve svoje resurse i lobiranje ćemo usmeriti ka ova dva preostala projekta a to su Železnički Novi Red i Strelište, kaže član gradskog veća zadužen za komunalnu infrastrukturu Miroslav Dučić.

A građani u ulici Karlovački drum koji vodi do kikindske Livnice smatraju da je neophodno obratiti pažnju i na druge potrebe.

– Verovatno će kad budu radioli kanalizaciju promeniti i glavni vodovodni vod jer je ta linija stara još od šesdesetih godina, izlupani su betoni, malo malo pukne cev, oni saniraju problem bacanjem rizli i nadam se da će sad imati sluha da u jednom potezu to reše, kaže Radovan Rackov, stanovnik ulice Karlovački drum .

Rackov dodaje da je ulici neophodno i održavanje zelelila kako bi joj se bar donekle vratio nekadašnji sjaj, koji je imala u vreme dok je u kikindskoj livnici radilo 6.000 sugrađana i ovuda svakodnevno prolazilo.