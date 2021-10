Ovako će izgledati novi Gradski stadion! Jovanov: Zahvaljujem se predsedniku Vučiću na pažnji koju poklanja Kikindi

Tek što su se pojavile u javnosti, slike idejnog rešenja novog Gradskog stadiona izazvale su oduševljene reakcije sugrađana. Prikaz velelepnog, multifunkcionalnog objekta izazvao je veliku pažnju. Da je zaista reč o novom izgledu Gradskog stadiona čiji ćemo detaljniji prikaz imati priliku da vidimo u narednom periodu, potvrdio je za TV Kikinda narodni poslanik i potpredsednik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov koji je pre pola godina i obelodanio da je Kikinda uvrštena na spisak gradova u kojima će biti izgrađeni novi, moderni stadioni.

Moderan sportsko-poslovni kompleks koji predviđa i zgradu u kojoj će se nalaziti pošta, ambulanta i drugi sadržaji, u potpunosti će promeniti sliku ovog dela grada.

–Mogu da potvrdim da je to izgled budućeg stadiona. To je veliki razvojni projekat za grad i pred nama je dug proces realizacije tog projekta. Dakle, tek smo na početku. Drago mi je da su dobre reakcije, oni koji prate sport pitaju da li je moguće da će Kikinda imati takav objekat. Odgovor je da, zahvaljujući inicijativi predsednika Vučića da se Kikinda doda na listu gradova koji će dobiti nove stadione. U okviru šireg kompleksa, za žitelje Barande biće izgrađena zgrada u kojoj će biti pošta, ambulanta, apoteka i sve ostalo što im je potrebno da ne moraju noću da prolaze kroz park. Dobijam i pitanja gde će sad OFK Kikinda da igra, pa želim da kažem da neće to biti tako brzo realizovano. Ne želim da hranim nerealna očekivanja, to su dugi procesi. Očekujem da u narednih petnaest dana ceo projekat bude predstavljen-kaže Jovanov u razgovoru za Televiziju Kikinda.

Stadion će moći da primi 5.000 gledalaca. U novom, multifunkcionalnom objektu moći će da se održavaju koncerti, sajmovi, različite manifestacije. I dok najveći broj sugrađana sa oduševljenjem reaguje na njegov, nov budući izgled, nisu izostali ni komentari da li je ovakav projekat prioritet za Kikindu. Upitan o tome, Jovanov nedvosmisleno ukazuje na činjenice.

-Iz budžeta za gradnju stadiona možete da dobijete samo stadion, ne možete da rešavate pitanja komunalne infrastrukture. Dakle, pitanje je bilo da li da Kikinda dobije stadion ili ne, a ja se borim da dobije sve što dobijaju drugi gradovi. Taj objekat će država da izgradi i biće na ponos grada. Paralelno se radi i na obnovi bolnice, Kikinda će faktički dobiti novu bolnicu od temelja do krova, završićemo gradsku pijacu, rešava se problem pijaće vode. Paralelno radimo na više kapitalnih projekata.

Rešen gas za MSK

–Zahvalio bih se predsedniku Vučiću na pažnji koju poklanja Kikindi, ne samo kada je reč o ovom projektu već i kada je reč o privredi. MSK funkcioniše zahvaljući borbi koju predsednik Vučić vodi da dobiju gas. Danas sam u razgovoru sa njim dobio informaciju da je rešeno pitanje gasa za MSK. U ovoj krizi kada je u celom svetu haos zbog cene i isporuke gasa, MSK će dobiti gas što je i osnovni uslov da ova fabrika radi. MSK funkcioniše zahvaljujući predsedniku Vučiću, od njegovog dolaska u ovu fabriku do danas, bori se da ona dobije najpovoljnije uslove kada je u pitanju gas koji je osnova njenog funkcionisanja. Pre toga ljudi su sedeli kod kuće i fabrika uglavnom nije ni radila.

SNS proslavlja 13. rođendan

–Danas kada Srpska napredna stranka obeležava 13. rođendan, s ponosom možemo reći da su rezultati rada građanima vidljivi i očigledni, kao i naš trud za bolju i lepšu Srbiju, istakao je Jovanov.