Otvorena nova pošta u kompleksu SC Jezero, nove prostorije zamenile staru poštu u BVS

U Banatskom Velikom Selu staru, neuslovnu prostoriju u kojoj se nalazila Pošta zamenila je nova, potpuno renovinara i opremljena, čiju je adaptaciju finansijski podržao i Grad Kikinda. Od sada, poštanske usluge blizu svoje kuće, mogu koristiti i žitelji Kikinde koji žive u Barandi ili blizini Sportskog Centra Jezero.

Nakon što je pre 4 godine u Kikindi otvorena pošta u Prvoj mesnoj zajednici, ova kompanija nastavila je sa kampanjom približavanja građanima i od danas su poštanske usloge dostupne i Kikinđanima koji žive u blizini Sportskog Centra “Jezero”

– Ovo je jedan početak oživljavanja ovog parka zato što je stanovnicima ovog dela grada glavna pošta dosta udaljena tako da će oni imati priliku da ovde obavljaju sve potrebne transakcije. Ovo je samo početak. Nastavićemo i u narednom periodu i kroz ritejl park i kroz izgradnju novog stadiona da oživljavamo ovaj deo grada, rekao je danas povodom otvaranja nove pošte u SC Jezero Mladen Bogdan, predsednik Skupštine Grada Kikinda.

Nove poštanske prostorije otvorene su i u Banatskom Velikom Selu jer je objekat u kome se Pošta do sada nalazila bila neuslovna. Iz gradske uprave, koja je pružila finansijku podršku za uređenje objekta poručuju da je i ovo pokazatelj namere da se meštanima sela pruže isti uslovi koje imaju stanovinici grada.

– Taj prostor sada ispunjava sve uslove jednog savremenog i modernog poslovnog prostora. Mi pozdravljamo ovu inicijativu mesne zajednice Banatsko Veliko Selo. Lokalna samouprava se priključila ovoj akciji izmeštanja pošte na potpuno novu lokaciju, izdvojili smo sredtsva za renoviranje, adaptaciju, krečenje ovog prostora, a zahvalnost dugujemo i Javnom Preduzeću Pošta Srbije koje je izdvojilo sredstva za opremanje enterijera kompletnog prostora, istakla je Dijana Jakšić Kiurski, zamenica gradonačelnika.

Prva obavljena usluga u pošti Sportskog centra Jezero bila je slanje telegrama direktoru Pošte Srbije.

– Mi smo se putem telegrama zahvalili direktoru JP “Pošta Srbije Zoranu Đorđeviću za prethodnu dobru saradnju i podrške koju pruža gradu i građanima Kikinde a i zbog svega ovog što nam je pomogao oko otvaranja pošte u Kikindi i radova u Banatskom Velikom Selu, dodao je Mladen Bogdan.

Pošta u Banatskom Velikom Selu radnim danima biće otvorena od 7 do 14 sati, a u SC „Jezero“ radiće radnim danima od 8 do 18, a subotom od 8 do 14 časova.