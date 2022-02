Otvorena još jedna ambulanta za kontrolne preglede Covid pozitivnih pacijenata

Epidemiološka situacija u Kikindi se ne smiruje. I dalje je svaki drugi pacijent koji se obrati lekarima u febrilnim ambulantama pozitivan.

Zbog velikog broja prvih i kontrolnih pregleda od sada u drugoj zdravstvenoj stanici rade dve ambulante za kontrolne preglede u prepodnevnim satima.

Tokom jučerašnjeg dana u Domu zdravlja evidentirano je ukuopno 143 pozitivnih na Covid, I među decom i odraslima.

Prvi pregledi pacijenata sa temperaturom I simptomima koji ukazuju na potencijalno prisustvo Covida i dalje se odvijaju u dvorištu druge zdravstvene ambulante u Svetosavskoj 53 I u ambulanti u Mikronaselju. Međutim veliki broj kontrolnih pregleda doveo je do reorganizacije rada u drugoj zdravstvenoj.

– Svakodnevnim praćenjem priliva pacijenata primetili smo da je broj prvih pregleda identičan broju kontrola pa smo morali pojačati rad kontrolnih ambulanti da bi se prvi pregledi brže obavljali. Kako je period izolacije skraćen na 7 dana tako brže pacijenti dolaze na kontrole. Sad u prepodnevnoj smeni rade dve ambulante za kontrolne preglede, a u popodnevnim satima jedna upravo ovde u Drugoj zdravstvenoj stanici. Imamo puno bolesnog osoblja, posebno u ovom talasu, i ne znamo sa kojim brojem zaposlenih ćemo sutra raspolagati, iako svi rade prekovremeno, bez slobodnih ili sa jednim slobodnim danom, ističe Mira Pećanac, glavna sestra Doma zdravlja Kikinda.

Kontrolni pregledi obavljaju se u periodu od 7 do 20 sati, dok ambulante za prve preglede rade od 7 do 22 sata. Ipak treba napomenuti da je ovo trenutna situacija i da do promena može doći vrlo brzo, u zavisnosti od situacije i sa zaposlenima i brojem obolelih, odnosno onih koji se obraćaju lekarima.

– Sve prilagođavamo datom momentu. Koliko god da nas danas dođe, nismo sigurni da ćemo sutra dođi. Molimo pacijente za razumevanje, prilagođavamo se, gledamo da što manje čekaju. Nećemo moći da ispunimo da vikendom rade dve Covid ambulante nego će ovde biti tokom vikenda biti dežurna abulanta zelene zone. Do tada su ovdašnji pacijenti preusmereni na druge dve ambulante u gradu, prvu i treću gde se mogu obratiti lekarima za sve potrebe, recepte ili stanja koja nisu Covid. Oralna hirurgija u Drugoj zdravstvenoj radi, ali samo zakazane pacijente, objašnjava Pećanac.

Samo tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 364 pregleda. U febrilnim ambulantama za odrasle prvih pregleda je bilo 119 od čega je 73 bilo pozitivno. Tom broju treba dodati i pristigle pozitivne PCR testove od vikenda kojih je 54. Od 143 pozitivnih je devetnaestoro dece uzrasta od 0 do 18 godina evidentiranih u febrilnoj ambulanti Dečijeg dispanzera gde je tokom jučerašnjeg dana obavljeno ukupno 170 pregleda.