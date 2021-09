Osvajač srebra na Olimpijskim igrama Damir Mikec koji je i kao junior dolazio u Kikindu, pamti je kao domaćinski grad

Olimpijac Damir Mikec, srpski reprezentativac u streljaštvu koji je nedavno u Tokiju na Olimpijskim igrama osvojio srebrnu medalju u disciplini vazdušni pištolj, posetio je Kikindu, a upriličen je i prijem kod gradonačelnika Nikole Lukača.

– Kvalifikovati se na Olimpijske igre je već veliki uspeh. Ove u Tokiju su bile moje četvrte uzastopne olimpijske igre. Naći se među 11.500 sportista je predivno samim tim što je iz godine u godinu sve teže kvalifikovati se. Sad u Japanu je na primer dodato pet novih sportova ali pod uslovom da se broj sportista ne povećava. Mi imamo još taj hendikep da nam je ukinuta jedna disciplina, ali mi smo tu da pokažemo ono što znamo i od čega smo satkani. Poneo sam medalju da je vidite, teška je 600 grama i od čistog je srebra i koliko je teška toliko ju je teško i osvojiti, ja volim da kažem. I ove igre su bile specifične, čekali smo pet godina, a ne četiri koliko traje olimpijski ciklus. Nisam još uvek svestan svega toga. Ova medalja je zaista osvojena za ceo narod. Ono što nam sledi je “Misija Pariz”, kaže Mikec.

– Drago mi je da je Kikinda prepoznata kao grad sporta, u narednom periodu još više ćemo ulagati u sport. Pre svega se nadamo da će na sledećoj Olimpijadi i naš Duško Petrov biti pre svega učesnik, a ako da sve od sebe kako on ume, da će nas i obradovati medaljom. Ljudi kao Vi treba da budete uzor mladima jer pokazujete da se posvećenošču mogu ostvariti snovi, rekao je Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde.

Višestruki osvajač medalja sa Evropskih i Svetskih prvenstava i Svetskih kupova koji je ovim medaljama dodao i srebro sa Olimpijade istakao je da su njegovi koreni iz našeg kraja jer mu je pokojna majka rođena u Senti, a rodbinu ima i u okolnim mestima. U Kikindu rado i često dolazi, prvenstveno kod svog prijatelja iz reprezentacije Duška Petrova, a seća se našeg grada po čestim učešćima na juniorskim prvenstvima po kojima je grad u streljačkim krugovima bio poznat.

– Obišao sam streljanu, drago mi je da se u nju sada ulaže i da je Duško to preuzeo na sebe jer treba da bude mladih dobrih sportista i da se sa njima radi na višem nivou. Kikinde se sećam kao grada gde su ljudi dobri. Kada sam dolazio na junioska takmičenja sećam se je atmosfera bila domaćinska. Dule je obećao da će da oživi taj turnir i to mi je jako drago, da najbolji strelci dolaze u Kikindu, a možda da postane i internacionalni, zašto da ne. Možda je jedno vreme to stagniralo ali nadam se da će biti na višem nivou, dodao je Damir Mikec.