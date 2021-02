Opada broj hospitalizovanih zbog Covida, počeli pregledi u specijalističkim ambulantama

U bolnici se broj hospitalizovanih smanjuje. Juče su sa radom počele specijalističke ambulante a sugrađani koji su imali zakazane termine pred prestanak rada, biće pozivani na preglede.

Situacija u kikindskoj bolnici kada je Covid u pitanju se stabilizuje, odnosno ide na bolje. Broj hospitalizovanih opada. Danas je na stacionarnom lečenju 10 covid pozitivnih pacijenata, dete koje je bilo na pedijatriji je pušteno na kućno lečenje. Pacijenti se otpuštaju a novih prijema je manje.

– Primljeno je dvoje pacijenata tokom poslednjih nekoliko dana na infektivno odeljenje od kojih je jedna gospođa od 80 godina i druga od 64 godine. Svi su u stabilnom stanju. Trenutno nema teških pacijenata. Situacija je iz dana u dan sve bolja, tu mislim i na naš reper a to je broj pregleda u febrilnoj ambulanti gde se broj pregledanih pacijenata znatno smanjio u odnosu na raniji period, na početak trećeg talasa gde je bio daleko veći u odnosu na sad. Sad se pregleda u proseku do 10 pacijenata. Bilo je 4 najmanje, ali 10 je prosek, kaže dr Mirko Stojisavljević, direktor Opšte bolnice Kikinda.

Za svakog pacijenta sa upalom pluća a i samim saznanjem da je oboleo od Covida, situacija je dovoljno stresna da sliku svoga stanja proceni kao tešku, ipak, za dijagnozu teške kliničke slike uzimaju se brojni parametri.

– Svaka upala pluća je teška a sve zavisi od stanja i kako to oboleli podnosi, kakav je subjektivni osećaj. Ono što mi pratimo je parametar saturacije kiseonika, pritisak, stanje kardiovaskularnog sistema, to je parametar da li je neko srednji, lak ili teži slučaj. Oni najteži završe na respiratoru. Ne mogu reći duži period, ali unazad nedelju dana nemamo pacijenata na respiratoru i da „kucnem u drvo“ nije na pomolu za sada ni jedan takav slučaj, bar kada su trenutno hospitalizovani u pitanju. Ima dosta kontrola. Pacijenti budu lečeni kod kuće pa dolazi do pogoršanja i to su praktično ovi pacijenti koje sada primamo, navodi dr Stojisavljević.

Usled početka rada specijalističkih ambulanti došlo je do reorganizacije kada je u pitanju antituberkulozno odeljenje.

– Doktorka Kraljić je radila u Covid sistemu, ona radi kao pneumoftiziolog, odnosno pulmolog u antituberkuloznom dispanzeru. Od kada je počela epidemija bila je na zaraznom, odnosno infektivnom odeljenju. Pošto su ambulante počele sa radom 1.februara , doneo sam odluku da ambulanta za pulmologa, znači za pacijente koji imaju respiratorne tegobe, ne mislim na Covid, ne bude u Antituberkuloznom već ovde u bolnici na infektivnom odeljenju. Svi pacijenti koje uputi Dom zdravlja slikaju se u antituberkuloznom dispanzeru a sa snimcima pacijenti dolaze kod dr Kljajić da ona snimke pregleda i proceni šta dalje sa tim pacijentima, objašnjava direktor bolnice.

Tokom epidemije, na dnevnom nivou mogu se pročitati vesti o preminulim lekarima širom Srbije obolelih od Covida. U Kikindi, iako je skoro svaki 5 radnik bolnice oboleo od korone, na sreću nije bilo smrtnih slučajeva. Od početka epidemije u kikindskoj bolnici gde je zaposleno 520 lica, od corona virusa obolela su 94 radnika.

– od kojih je 16 nezdrastvenih, 22 lekara, ostalo je srednji medicinski karad. Bilo je težih slučajeva, jedna doktorka je poslata za Novi Sad i to je bila dobra odluka jer je bila teško obolela. Ni jedan lekar nije fatalno završio, ne samo lekar nego svi radnici, kaže dr Stojisavljević.

U bolnici se leče trenutno pacijenti stari od 50 do 91 godine. Mnoge prognoze postavljane su kada je Covid u pitanju a jedna među njima je da žene ređe obolevaju što statistika kod nas opovrgava. Naime, i danas se leči 5 žena i isti broj muškaraca, a u januaru je čak bilo više žena. Kod hroničmnih bolesnika kliničke slike su teže ali bilo je situacija kada potpuno mladi zdravi ljudi teško obole.

– Virus je bio nepoznanica ali imam utisak da je na samom početku bilo mnogo teže, kao da je virus bio jači, dovodio je do težih stanja. Imam utisak da sada dolazi do blažih formi, stava je direktor bolnice.

Specijalističke ambulante juče su ponovo počele sa radom.

– Što se tiče dijagnostike i samih pregleda sve ono što je u zaostatku bilo, a bili su zakazani, nije u redu sad da se ljudi ponovo zakazuju pa ih mi, odnosno sestre, pozivaju po spisku i redosledu na kom su bili, da im ne činimo nažao. Tako i dijagnostika. Konkretno, kolonoskopije i gastroskopije koje ja radim, ponedeljkom i sredom radim redovno program za želudac i debelo crevo sa novim pacijentima a one stare koji su bili zakazani radim drugim danima. Operativni program ide redovno, s tim da hirurzi procene šta je prioritet, šta može da čeka nedelju dana najviše, objašnjava dr Stojisavljević.

Posete pacijentima su zabranjene do daljnjeg. Kada će se situacija promeniti zavisi od epidemiološke slike u predtojećem periodu. Ukupno 430 pacijenata lečilo se u našoj bolnici od Covid 19 infekcije.