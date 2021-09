Održano Gradsko vatrogasno takmičenje, sajanski vatrogasci koji slave 110 godina postojanja bili domaćini

Značaj Dobrovoljnih vatrogasnih društava najbolje je danas prilikom održavanja gradskog vatrogasnog takmičenja rečima objasnio Nandor Sabo, predsednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Sajana:

– Kao malo mesto, dosta udaljeno od grada, moramo da imamo svoje DVD jer ako se dogodi neki požar ili nesreća možemo mnogo toga da uradimo dok profesionalni vatrogasci stignu. Osećali smo obavezu da nekako obeležimo 110 godina postojanja DVD u Sajanu i zato smo se ponudili Savezu da budemo domaćini, dodao je Sabo.

Na gradskom vatrogasnom takmičenju učešće je uzelo 10 ekipa sa više od 200 takmičara. Takmičili su se na brentačama, na malim i velikim pumpama i štafeti, u zavisnosti od uzrasta.

Dobrovoljna vatrogasna društva imaju izuzetno važnu ulogu jer volonterski, ne tražeći ništa a znanjem su blizu profesionalcima, dobrovoljno pomažu ljudima u očuvanju imovine i najpre ljudskih života.

– Tražimo jedino dobre uslove i opremu, edukaciju, ne tražimo novac. Dosta je omladine napustilo državu, posebno oni radno sposobni. Sad moramo da obučavamo nove ljude da imamo spremne dobrovoljce za svaki slučaj. Ne zna se da su naši dobrovoljci, četiri vatrogasca, bila na Zlatiboru da gase požar iako nisu obučeni za šumske požare. Ipak su dali svoj doprinos. U narednom periodu planiramo obuku koja će obuhvatati ne samo gašenje požara, već pomoć u saobraćajnim nesrećama, pomoć vatrogascima, pomoć policiji, ali i učešće u intervencijama tokom elementarnih nepogoda. Potrudićemo se da radimo još više i boljekaže Erne Talpai predsednik Gradskog vatrogasnog saveza Kikinda, ujedno organizator današnjeg susreta u Sajanu.

Tot Zoltat, predsednik saveta mesne zajednice Sajan i ujedno pomoćnik pokrajisnkog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine istakao je koliko su važna i dobro organizovana ovakva društva:

– Veliko mi je zadovoljstvo da se ovo današnje takmičenje održava u našem selu, okupilo se sigurno oko 200 učesnika, i vreme nas je poslužilo. Nadam se da će se naši gosti vratiti kući sa lepim doživljajima. Ja lično, a i naša zajednica izuzetno ceni rad Dobrovoljnih vatrogasnih društava i mislim da u celokupnom neprofitnom sektoru oni rade izuzetno znajačan posao. Bez nadoknade spašavaju ljude, imovinu kad je to neophodno, rizikujući puno puta svoj život. Vidim ih i kao veoma dobro organozivano društvo, članovi su aktivni i spremni da pomognu zajednici kad god je to potrebno a ne samo u akcijama spašavanja i to jako puno znači u današnjem vremenu, kaže Zoltan Tot.