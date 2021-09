Održane Zmajeve dečije igre u Kikindi: od prvih dana sa pesmama čika Jove Zmaja

U Kikindi su danas održane Zmajeve dečije igre. Epidemiološka situacija svela je manifestaciju na jedan dan, ali je važno da se mladi naraštaji upoznaju sa likom i delom Jovana Jovanovića Zmaja.

Po 28.put u Kikindi su održane Zmajeve dečije igre. Ovo je prilika da se podsetimo i naučimo nešto novo o čika Jovi Zmaju, a zaista je zadovoljstvo kada se i od najmlađih može nešto naučiti.

– Učestvujem u radionicama Čarolija mašte, gde pravimo razne radove. Mnogo volim pesme čika Jove Zmaja. Rado ih čitam I slušam. Njegova omiljena pesma mi je “Al je lep ovaj svet”jer je jako lepo opisana priroda, kaže Jovana Živojinović, učenica četvrtog razreda u Osnovnoj Školi “Đura Jakšić”.

Program je zatvorenog tipa i namenjen je osnovcima koji su u grupama dolaziti na organizovane sadržaje. Nisu izostale promocije knjiga, izložbe, predstava i radionice o Zmajevom stvaralaštvu.

– Čika Jova Zmaj je neko sa kim se deca sreću od malih nogu i o njemu dosta znaju i mi se trudimo da tome doprinesemo. Sada je prilika da se setimo i Minje Subote koji je oduvek vodio program Zmajevih dečijih igara u Kikindi, ističe Tanja Nožica, direktorica Kulturnog centra Kikinda

Zmajevim dečijim igrama u Kikindi podršku pružaju „Zmajevci“ iz Novog Sada koji ističu da bi ovom srpskom pesniku trebalo posvetiti veću pažnju.

–Mislim da se generalno literaturi ne posvećuje dosta pažnje. Sa pesmama Jovana Jovanovića Zmaja deca imaju priliku da se sretnu od prvih dana ukoliko imaju u porodici one koji vole čika Jovu Zmaja. U školama on jeste u obaveznom programu ali se opet mnogo svodi na to koji nastavnik će tome posvetiti koliko pažnje. Mi se trudimo da popularišemo njegovo stvaralaštvo, kaže Dušica Marinković, direktorica Zmajevih dečijih igara Novi Sad.

Članica gradskog veća zadužena za kulturu Milena Živkov smatra da su naše institucije kulture okrenute deci i da je ova manifestacija za svaku pohvalu.

– Grad Kikinda osim Novog Sada i odnedavno Šida je jedini grad u kome se održavaju Zmajeve dečije igre. Navikli smo na veliku manifestaciju, binu na trgu, ali ove godine zbog poštovanja epidemioloških mera, Kulturni centar se odlučio na drugačiji koncept. Deca imaju priliku da vide zaista bogat kulturni i raznovrstan program i ovo je sjajan dan da se prisetimo lika i dela čika Jove Zmaja, ističe Milena Živkov, rekla je članica gradskog veća za kulturu Grada Kikinda.

Zbog epidemiološke situacije ovogodišnja manifestacija traje samo jedan dan, ali je značajno da se ipak održi i ima kontinuitet.