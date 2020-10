Održana simulacija rada lokalnog ombudsmana

Pod pokroviteljstvom Organizacije Ujedinjenih nacija za razvoj i kikindskog zaštitnika građana u Kikindi je održana simulacija rada ombudsmana. U radionici su učestvovali srednjoškolci, kako bi, kako su nam rekli, u budućem životu bili spremniji da prevaziđu birokratske prepreke.

Ovako deo mladih ljudi danas doživljava poziciju lokalnog zaštitnika građana:

– Čula sam za ovaj organ i to bi trebalo da se tiče zaštite građana i s obzorom da sam skoro postala punoletna zanima me kome bih ja trebalo da se obratim ako mi bude trebala neka pomoć i ako vidim da su moja prava ugrožena, kaže Jasna Mileusnić, učenica Srednje Stručne Škole „Miloš Crnjanski“.

– Ombudsman je zaštitnik građana što se tiče pravne strane i očekujem da ćemo malo više saznati na ovoj radionici o njegovom radu sa građanima. Osnovna prava su nam pravo na školovanje, obrazovanje i nadam se da će tako i ostati, kaže Marko Bajkin, takođe iz škole „Miloš Crnjanski“.

– Nisam puno bila upoznata sa tim ali su nam prošle godine prezentovali ovu radionicu, tako da mi je mnogo pomoglo da naučim više o radu ombudsmana, kaže Dokić Aleksandra, iz Ekonomsko trgovinske škole.

Od danas, vidici su im dodatno prošireni. Na radionici u gradskoj kući u organizaciji programa za razvoj Ujedinjenih nacija za razvoj i kikindskog zaštitnika građana održana je radionica koja ima za cilj da kroz simulaciju rada kancelarije lokalnog ombudsmana pokaže kada se ovoj instituciji možemo obratiti za pomoć.

– Uglavnom mladi probleme prepuste starijima da ih rešavaju. Mi smo baš koncipiranjem zadataka za mlade, hteli baš da njih zainteresujemo da vide da ne postoji problem samo da ga rešava naš roditelj ili rođak ili naš prijatelj, nego da te probleme mogu i sami da reše, da znaju kome mogu da se obrate. Toliko je široko i šarenoliko pitanje ljudskih prava i sloboda i generalno naše nadležnosti. Uglavnom smo se ove godine više preusmerili na aktivnosti republičkog zaštitnika građana i kako lokalni zaštitnik građana postupa u tom slučaju, kaže Milan Novaković, Zaštitnik građana Kikinde.

I predsednik kikindskog lokalnog parlamenta smatra da je izuzetno važno od mladih Kikinđana stvarati proaktivne buduće sugrađane a to se postiže upravo uključivanjem u društvena događanja, pa i kroz ovakve i slične simulacije i programe.

– To je mnogo važno jer učenici u tom uzrastu počinju da uče o državnom sistemu, dobijaju predmete Ustav i prava građana i polako ulaze u neka znanja iz tih oblasti. Naravno oni će se kasnije opredeliti za neki vid daljeg školovanja ali svakako će im značiti to da znaju kome mogu da se obrate i kad nauče da mogu to i da prenesu drugima, kaže Mladen Bogdan, predsednik Skupštine SO Kikinda.

Program za razvoj UN pod pokroviteljstvom švajcarske vlade podržava razvoj parlamentarne prakse u srbiji. Zatečenom situacijom u Kikindi su zadovoljni.

– Ovde smo već i danas čuli za određene veoma dobre prakse u radu lokalne skupštine koje sam siguran da će i druge lokalne samouprave u Srbiji biti zainteresovane da ih primene. Na primer postoji natrosečna zastupljenost predstavnika opozicionih stranaka u telima i odborima skupštine, s obzirom da je većina veoma dominantna. Mislim da je to dobra praksa da se natrosečan broj mesta ostavi predstavnicima druge političke opcije, da se njihov glas ipak čuje bez obzira na veoma značajno izraženu većinu vladajuće stranke, to je recimo jedna veoma dobra praksa, kaže Dražen Marović, portfolio menadžer Program ujedinjenih Nacija za razvoj.

Organizacija Ujedinjenih nacija za razvoj donirala je kancelariji lokalnog ombudsmana i n ovčana sredstva u iznosu od 240.000 dinara za opremanje prostora i unapređenje rada.