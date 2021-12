Odlična ponuda jelki sa busenom

Jelke su najtraženije u ovo doba godine i tople su preporuke da se kite samo jelke sa busenom koje unose lepotu, svežinu i miris prirode u prostorijama u kojima se nalaze. I ove godine u Kikindi je dobra ponuda jelki, a da je potražnja velika saznajemo od Dragana Tokića koji ih prodaje na kikindskoj pijaci.

Radivoj Lagundžin, vlasnik rasadnika „Dorijat“ ističe da u ponudi imaju smrču, omoriku i običnu jelu. Jelke su od jednog do tri metra visine. Cene se kreću od 1.500 do 3.000 dinara i u ovom rasadniku se trude da isprate potražnju. Porodica Lagundžin proizvodi jelke i od semena do jelki koje se vade prođe od pet do sedam godina. Prve dve godine proizvodi se seme u kontejnerima nakon čega se sade u zemlju.

Običaj kićenja novogodišnje i božićne jelke vuče korene iz XI veka. „Rajsko drvce“ ukrašeno crvenim jabukama 24. decembra, na dan Adama i Eve, u Zapadnoj Nemačkoj se s vremenom počelo unositi u kuću i kititi kolačićima različitog oblika. Sveće, kao simbol Hrista, bile su obavezni pratilac toga običaja. U istoj sobi nalazile su se male piramide pravljenje od hrane i ukrašavane zelenilom, svećama i zvezdama.