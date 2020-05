Odjekuju zvuci “Marša na Drinu” i Aco, Srbine. Glasno “NE” za sve koji su uništili i upropastili Srbiju

Veliko, glasno “NE” za sve one koji su prethodno uništili i upropastili državu, Srbiju doveli do bankrotstva i pljačkali narod, pa bi sada želeli ponovo to isto da urade, ali neće moći.

Ovo je ukratko cilj inicijative Udruženja za zaštitu mladih kojoj su se spontano pridružile hiljade građana iz svih krajeva Srbije sa ciljem da se suprotstave svima koji navijali za koronu, priželjkujući što više mrtvih kako bi iz nesreće izvukli politički profit.

Pogledajte kako je to izgledalo na snimcima koje smo dobili iz cele Srbije- Šabac, Loznica, Mali Zvornik, Valjevo…