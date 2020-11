Odbojkašice Kikinde pobedile ekipu Kleka MD Zrenjanin

Odbojkašice Kikinde savladale su OK Klek MD Zrenjanin rezultatom 3:1 (25:20, 25:19, 22:25, 25:18) i time nastavile niz pobeda.

–Iako rezultat možda to ne govori – pobeda je bila ubedljiva i nikad dovedena u pitanje. Još jedan stepenik ka cilju je pređen. Devojke igraju sve bolje iz kola u kolo. Jedino u trećem setu posle vođstva od 2:0 dolazi do malog opuštanja ali se u narednom vraćaju svojoj igri i pobedi. Želim da čestitam devojčicama i treneru na pobedi i borbenosti. Samo da nastave tim putem da se trude i rade i rezultat će doći– ističe predsednik OK Kikinda Igor Golijanin.