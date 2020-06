Od saboraca do neprijatelja: Rasulo među opozicijom dovodi Zelenovića i Đilasa do debakla

Da je dobar deo srpske opozicije u rasulu, bez ideje i programa jasno je već duže vreme

Pre svega, onaj deo predvođen Draganom Đilasom, koji ima samo jedan program – srušiti Aleksandra Vučića i slomiti Srpsku naprednu stranku kako bi mogao da nastavi pljačku države i građana.

Pojedini iz tog tabora, videvši propast ideje tzv. bojkota odlučili su da izađu na izbore i pokušaju da, kao što je slučaj Nebojše Zelenovića, sačuvaju fotelje i izbore se da zadrže privilegije lokalne vlasti. To je, naravno, dovelo do nove podele u delu opozicije, gde su se bojkotaši podelili na bivše bojkotaše i one koji i dalje odbijaju da izađu na izbore tvrdeći da je reč o nekakvom političkom stavu i nevešto skrivajući činjenicu, koja je pravi razlog tzv. bojkota, da nemaju podršku građana, odnosno da ih narod neće.

Razdor u ovom delu opozicionog korpusa bio je jasno vidljiv sinoć u jednoj televizijskoj emisiji gde su sedeli zajedno, a govorili potpuno različito, Dragan Đilas i Nebojša Zelenović. Ova dvojica osim što istovremeno pretenduju na mesto budućeg šefa polumrtve Demokratske stranke, imaju kao temu sporenja i sam odnos prema izborima.

Zelenović je, naime, izdao Đilasa i ovaj mu to ne prašta. Mesecima, objedinjeni mržnjom protiv Aleksandra Vučića, zajedno su upadali u RTS, pridržavajući Boškovu testeru, na ulici, umesto na izborima rušeći vlast. Ali skriveni vladar Šapca i Zelenovićev nalogodavac Dušan Petrović, videvši da Đilasova politika kod naroda ne prolazi, izdaje Zelenoviću komandu da se povuče sa položaja bojkota i pređe u tabor onih, koji idu na izbore.

Kao i svaki politikant Zelenović ispunjava naređenje, ali se time zamera Đilasu, tako da sada ratuju međusobno, iako im Vučić ostaje zajednički neprijatelj. Međutim, sujetni i preambiciozni u odnosu na sopstveni potencijal, nisu sposobni da vide da ih je narod prozreo i da ne podržava ni jednog ni drugog.

A to će pokazati i izbori 21.juna, na kojima će odziv biti dovoljno veliki da se Đilas suoči sa sopstvenom propašću oličenom u besmislenoj ideji bojkota, ali i na kojima će Zelenović voljom obespravljenih Šapčana, koje godinama potcenjuje i omalovažava, ostati bez fotelje gradonačelnika i mogućnosti da ikada više upravlja gradom na Savi.

IZVOR www.srbijadanas.com