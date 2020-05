Od ponedeljka akcija odnošenja kabastog otpada

Kompanija FCC u saradnji sa gradom Kikinda nastavlja sa akcijom sakupljanja kabastog otpada. Od ponedeljka, veliki kontejneri biće postavljeni u Kikindi i u Mokrinu.

U ponedeljak 18. Maja do 21. Maja, veliki kontejneri kompanije FCC biće postavljeni u Mokrinu na sledećim lokacijama:

-na uglu ulica Rade Trnića i Živice Kodranova

– na uglu Rade Trnića i ulice Braće Tomić

– na uglu ulica Ige Dobrosavljeva i Dositeja Obradovića

I na uglu Đure Jakšića i Toze Markovića.

U kojim ulicama će akcija biti nastavljena pogledajte na linku ispod:

poster Mokrin maj 2020

Od ponedeljka 18.maja do 20.maja u Kikindi će kontejneri biti postavljeni duž ulice Kralja Petra I i to od Osbobođenja do Trga srpskih dobrovoljaca. Planirano je da bude postavljeno ukupno 6 kontejnera.Nakon toga, 20 maja, akcija uklanjanja kabastog otpada će biti nastavljena u ulici Generala Drapšina a kontejneri će se nalaziti od Oslobođenja do Save Tekelije.

Akcija Grad Kikinda 2020