Od Nove godine saobraćajci imaju odobrenje da kontrolišu vozače na prisustvo psihoaktivnih supstanci

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja ukazao je da pripadnici Uprave saobraćajne policije od Nove godine imaju odobrenje da kontrolišu vozače na prisustvo psihoaktivnih supstanci.

“Kontrola vozača pod dejstvom narkotika i ostalih psihoaktivnih supstanci je ranije bila kampanjska aktivnost, a zbog složenosti i aparature kojom se obavlja testiranje to nije bilo pravilo, međutim, od Nove godine to postaje stalna aktivnost, tako da svi oni koji imaju lošu naviku da sedaju za volan pod dejstvom narkotika i ostalih psihoaktivnih supstanci imaće razloga da budu zabrinuti”, rekao je Okanović za RTS.

On je napomenuo da se u slučaju teže saobraćajne nezgode po pravilu radilo toksikološko testiranje kako bi se utvrdilo prisustvo psihoaktivnih supstanci, a sada će to, kako je naglasio, postati redovna situacija i u kontroli saobraćaja.

“Pripadnicima saobraćajne policije pomažu i pripadnici kriminalističke policije, koji vrše procenu na licu mesta da li lice pokazuje sumnju da je pod dejstvom narkotika, a onda se tek pristupa testiranju. Dakle, zbog složenosti testiranja neće biti testiranje kao kad je u pitanju alkohol – da se svi vozači testiraju redom već samo ona lica čije ponašanje ukazuje na sumnju da su pod dejstvom psihoaktivnih supstanci”, objasnio je Okanović.

Istakao je da je tokom proteklog vikenda 16 vozača isključeno iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, a osam zbog nasilničke vožnje.