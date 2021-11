Obeležena slava Hrama Svetih Kozme i Damjana

U Hramu Svetih Kozme i Damjana, Svetom arhijerejskom Liturgijom i rezanjem slavskog kolača obeležena je slava hrama koji nosi ime ova dva sveca koji su bili naučeni lekarskoj veštini, i besplatno su pomagali bolesnima, ne toliko medicinom, koliko verom u Boga. Zato je ovo slava i lekara, a to je tokom jučerašnje proslave u Hramu svakako pomenuto, posebno sada kada oni trpe veliki teret epidemije u kojoj se nalazimo.

Prošlo je 18 godina od kako je na ovom mestu počela izgradnja hrama svetih vračeva Kozme i Damjana. Ovi sveci se smatraju zaštitnicima lekarske profesije, a veliki broj domova u Srbiji dan obeležava kao krsnu slavu. U hramu je svake godine na ovaj dan praznik, seče se slavski kolač, moli za bolesne, upokojene, za zdrave i što je najvažnije okuplja se pravoslavna zajednica. Veliki dan za ovaj kikindski hram uveličao je umirovljeni episkop mileševski Filaret, a starešina hrama, Otac Boban Petrović, rekao je da je molitva episkopa i njegovo služenje Liturgije svakako blagorodno i uzvišeno. U borbi sa korona virusom, a na praznik lekarske profesije, sveštenstvo je dalo svoju punu podršku i uputilo molitve za njihovu istrajnost i hrabrost.

– Episkop ima svoj kvalitet i u ljudskom i molitvenom smislu i nama je danas velika čast što je episkop Filaret došao da sa nama i sa sveštenicima gostima služi Svetu arhijerejsku liturgiju. Malo jeste pomešano, što je i sam rekao, radost ali i taj naš ljudski osećaj straha jer znamo da je naš nadležni episkop Nikanor u bolnici jer i episkopi su deo ljudskih iskušenja u kojima se danas nalazimo a to je nažalost jedna velika pošast koja je zahvatila naš srpski rod. Zbog toga smo želeli da na današnji dan, pošto su sveti vračevi zaštitnici bolnica i lekara, a i sami su bili lekari za svoga življenja i vremena, da se pomolimo da sa što je moguće manjim lošim ishodom prevaziđemo ovu situaciju i zato je episkop Filaret pozvao verni narod da se mole za svog arhijereja, da nam se što pre vrati u bogoslužbeno raspoloženje, jer je i on trebalo da bude danas sa nama u Kikindi, rekao je otac Boban Petrović, starešina Hrama „Svetih Kozme i Damjana“.

Služenju liturgije prisustvovao je gradonačelnik Nikola Lukač, ističući ličnu a i gradsku podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Kikindi i ujedno čestitajući sveštenstvu hrama slavu i na do sada postignutim uspesima koji se pre sveha odnose na izgradnju crkve od jednog kamena do ovakve svetovne građevine kojom se danas možemo ponositi.

– Ovu priliku koristim da čestitam svim kikinđanima jer ponekad nisam svestan koliko je za nas ovo veliki dan i veliki istorijski događaj, jer izgradnja hrama jeste istorijski trenutak u svakom smislu. U njemu su učestvovale i insitutcije, pojedinci, ljudi sa većim prilozima, i ljudi sa manjim prilozima, ali svačiji dar je pred bogom i ljudima uzvišen i velik i ovo su dani kada se mi milimo i za ktitore, i priložnike, i pomagače, kako za žive tako i za upokojene. Ove godine smo imali uspešnu godinu u svakom smislu, ogranizacionom, građevinskom, i zato smo pozvali jedan broj ljudi, i naše predstavnike vlasti i gradonačelnika, jer kada budemo sad završilisa izgradnjom, a parohijski dom je sad pri kraju, to je takođe jedan veliki istorijski događaj, kaže otac Boban Petrović.

Prvi put je, i to za narednu godinu, izabran kum slave, a do sada to nije bilo praktikovano. Sa blagoslovom episkopa Filareta tu važnu ulogu prihvatili su članovi porodice Kanas.