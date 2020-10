Obeležen dan “belog štapa” – slepi poručili: ne vidimo oznake za obavezne mere u epidemiji

Udruženje slepih „Severni Banat“ obeležilo je dan „Belog štapa“ simboličnom šetnjom od prostorija udruženja do gradske fontane. Posebno su se osvrnuli na situaciju u kojoj se nalaze usled epidemije virusa korona.

Udruženja slepih danas obeležavaju dan belog štapa. Članovi kikindskog udruženja Severni Banat ovaj datum obeležili su šetnjom po gradskom trgu kako bi javnosti poručili da je potrebno prepoznati i eleminisati prepreke i barijere koje onemogućavaju osobama sa invaliditetom da pristupe svom okruženju, prevozu, i javnim objektima.

– Koristimo ovu priliku da kažemo da smo tu, da imamo potrebe kao i svi građani i da želimo da ih samostalno rešimo ali naravno da nam se ne postavljaju barijere već da nam se one otklone. Sada recimo u ovom trenutku, u vreme korone, mi imamo određeni problem jer je verovatno negde obeleženo i gde se mora staviti maska, i gde se može prići, kolika udaljenost treba da se napravi ali na žalost te oznake nisu taktilne. Mi ne znamo da one i postoje. To je jedan od problema ali on nije prisutan samo kod nas, kaže Branka Šobot Jeličić, potrpedsednica UG „Severni Banat“ .

Članica udruženja Jagoda Žđik ukazala je na problem sa kojim se susretala u delu grada u kome živi, na Mikronaselju.

– Svuda je bilo raskopano pa je i ljudima zdravog vida bilo izuzetno teško kretati se tuda jer su svakoga dana nicale nove, da kažem, iskopine. Bile su obeležene trakama ali za nas koji jako slabo vidimo to je nedovoljno iz razloga [to je potrebno prići skroz do tog mesta pa tek onda shvatiti da se ne može proći. Tu se oslanjamo na pomoć građana ali dešavalo se i da radnici budu neprijatni da kažu „Gde ćeš tuda ne vidiš da tuda ne može da se prođe!?“ kaže Jagoda Žđik, članica UG „Severni Banat“.

Slepim i slabovidim sugrađanima bi najviše značilo obeležavanje gradskog trga kako bi im bio pristupačan.

– Evo naš trg je prelep i zasita koristimo postojeća stanja da nam posluži kao taktilna staza. Nemamo taktilnu stazu na nekim glavnim saobraćajnicama kao što je put do autobuske stanice, put do gradske uprave, do muzeja, do nekih javnih mesta, pozorišta i ostalih. To je bitno na ulici, taktilne staze, a u zgradama i na javnim mestima bi takođe bilo dobro da postoje taktilna obeležja koja će nam pomoći da sami uđemo, izađemo, nađemo šalter ili nešto slično, objašnjava Branka Šobot Jeličić.

Obeležavanje dana belog štapa takođe podseća svet na značaj ovog pomagala kao sredstva za samostalan život slepih i slabovidih. U kikindskom udruženju „Severni Banat“ koje okuplja članove iz Severnog Banata ukupno je 156 lica. Procene su da je broj slepih i slabovidih u Kikindi oko 500 stotina.