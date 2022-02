NSZ: U toku je 12 javnih poziva za poslodavce i nezaposlene

Na teritoriji kikindske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, zahvaljujući aktuelnim merama i programima, prošle godine zaposlilo se 157 lica, dok je 51 osoba započela sopstveni posao. Plan za ovu godinu je da se zaposli 250 nezaposlenih sa evidencije ove službe.

U toku je 12 javnih poziva. Većina je otvorena do 30. novemnra, konkursi za osobe sa invaliditetom do kraja godine, dok će prijavljivanje za subvencije za samozapošljavanje trajati do kraja marta, a za sprovođenje javnih radova do 15 marta.