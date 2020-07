Novinarka Dragana Starčević za TV Kikinda javlja se iz Nemačke

Iz Istočne Nemačke, iz Saksonije za TV Kikindu javila se koleginica Dragana Starčević.

Kakva je situacija u ovom delu Nemačke a kada je u pitanju epidemija virusom korona, pogledajte u sledećem prilogu.

Novinarka Dragana Starčević iz Kikinde, pre nekoliko godina preselila se u Nemačku gde je sa svojom porodicom započela nov život. Živi u Drezdenu u Istočnoj Nemačkoj odakle nam se javila da bi podelila sa gledaocima TV Kikinda kako izgleda život u ovom delu Nemačke u toku epidemije virusa korona.

– Veliki pozdrav za sve gledaoce TV Kikinda i Kikinđane iz ostočne Nemačke, iz Saksonije. Što se tiče korona krize koja je naravno pogodila i ovaj deo Nemačke, možemo da kažemo da je situacija sada zadovoljavajuća. U poslednje dve nedelje zabeležen je samo jedan slučaj novoobolelih a od početka pandemije pa sve do danas imamo ukupno 5.225 slučajeva, od toga 225 je sa smrtnim ishodom. Od sredine maja pa sve do danas Saksonija se vraća nekim normalnim tokovima života. Restorani, kafići, ugostiteljski objekti, škole, vrtići, Univerziteti, sve je ponovo otvoreno naravno uz pridržavanje svih mera i propisa a to je dezinfekcija ruku i nošenje maski. Recimo kada se ulazi u veliki super market, morate da imate kolica, ili da korpu nosite sa sobom, na ulazu se nalaze dezinfekciona sredstva, obavezna je dezinfekcija ruku i nošenje maski. I ovde je ograničen broj kupaca. I turistički život se ponovo vraća u normalu. Poslednjih nekoliko dana, sve je veći broj turista u ovom delu Nemačke. Turisti šetaju bez maski ali na rastojanju. Maske su obavezne za restorane ili muzeje, a kazne su prilično velike, kaže za TV Kikinda Dragana Starčević, novinarka iz Kikinde.

A Nemci su očito otišli korak dalje pa su počeli da sprovode i eksperimente koji treba da pruže nova sanzanja o virusu korona. Evo čemu se radi.

– u Lajpcigu će 22.avgusta biti održan jedan korona eksperiment. Planiran je jedan pop kocert koji će primiti 4000 dobrovoljaca. Tim naučnika, odnosno profesora saksonskog Univerziteta na taj način želi da utvrdi putanju kretanja virusa. Svi koji se prijave za ovaj eksperiment biće pre toga testirani, koristiće posebne zaštitne maske i koristiće fluoroscentna dezinfekciona sredstva. Na osnovu njih će naučnici pokušati da utvrde koja je putanja kretanja virusa, kako se ljudi približavaju jedni drugima, koje površine dodiruju, a sve u cilju sve bržeg prevazilaženja kriza. Ako Vas zanima kada će biti moguće turističke ture ka ovom delu Evrope. Koliko sam uspela da saznam sve turističke ture su za sad zabranjene, Srbija se sada nalazi na crvenoj listi zemalja kao visokorizična zemlja. Ukoliko posedujete boravišnu i radnu dozvolu možete doći u ovaj deo Evrope. Ono što je takođe važno za sve koji žive i rade u Nemačkoj a nači su državljani, državljani Srbije, njihov izlazak iz zemlje povlači da pri ulasku u Nemačku obavezno urade test, ostanu u izolaciji 14 dana. Kazne ako se ne javite njihovom Zavodu su od 15.000 pa do 25.000 evra. Nemačke vlasti su se strogo ogradile i obavezne su mere, kaže Dragana.

Kako je Dragana majka trogodišnjeg dečaka koji pohađa vrtić u Nemačkoj mišljenje o epidemiji potražila je i od vaspitača Tomasa Netzbanda.

– Moje mišljenje je da smo imali sreće ovde s obzirom kako je u drugim zemljama i zbog toga mi je mnogo žao. U početku smo bili previše opušteni ali smo onda u kritičnim momentima počeli da nosimo maske. Razmišljao sam o putovanju za godišnji odmor ali kada sam pričao sa kolegama ipak smo odlučili da ostanemo u Nemačkoj da u povratku sa odmora ne bismo morali u karantin i da nastavimo da radimo, kaže Tomas Netzband, vaspitač.

Dragana je inače lokal partiota i kaže da joj Kikinda, pre svega porodica i prijatelji mnogo nedostaju. Svoje slobodno vreme sada usled epidemije provodi sa porodicom u prirodi i lepotama Saksonije.