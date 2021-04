Novim sporazumom do intenziviranja saradnje Gusala i Vaspitačke škole

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i Akademsko društvo za negovanje muzike „Gusle“ potpisali su sporazum o saradnji koji predstavlja nastavak i proširenje oblasti dosadašnjih zajedničkih aktivnosti. Potpisivanju je prisustvovao i gradonačelnik Nikola Lukač.

Potpisivanjem sporazuma o saradnji Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i Akademsko društvo za negovanje muzike „Gusle“ intenziviraće dosadašnje zajedničke aktivnosti i kao parneti učestvovati na budućim projektima. Ovo nije početak već nastavak započetog pre deceniju i po ali saradnji ove dve institucije daje novi pečat.

– Ovaj sporazume će omogućiti insitutcijama da organizuju zajednička predavanja, tribine, da zajedno apliciraju za međunarodne i domaće projekte, učešće u različitim Etno kampovima. Naši studenti su već uključeni u rad „Gusala“, to su studenti tradicionalnog smera međutim mi ovim sporazumom uključujemo i studente pedagoškog smera i studente master studija i na taj način omogućavamo i njima da oni odrade svoja istraživanja koja će prikazati u svojim završnim radovima ili naučnim časopisima. Jedan od prvih koraka je aktuivno učešće škole u Etno kampu Gusala a cilj nam je da održimo deo stručnih predavanja za studente tradicionalnog smera , rekla je prilikom potpisivanja ugovora dr Angela Mesaroš Živkov, direktor VSŠOV.

– Bez aktuvbnog umrežavanja, s obzirom da se projektno finansiramo nema stabilnog budžetskog finansiranja. Nama je umrežavanje veoma bitno jer onda pravimo ozbiljnije projekte, projekte koji se mogu lakše videti i prepoznati, ne samo u lokalnoj sredini nego i na nacionalnom nivou. Čim malo popusti ova situacija sa koronom čeka nas i svečano potpisivanje ugovora istog sadržaja sa Zapadnim Univerzitetom iz Temišvara. Oni su po ugledu na Gusle, gledajući kako mi funckionišemo tokom prethodno realizovanog evropskog projekta u kome smo bili partneri, napravili svoju Asocijaciju. Tako da dobar primer može da se prenese dalje a nadam se da će i pobvratna sprega biti pozitivna i za Gusle i za grad, kaže Zoran Petrović, direktor ADZNM “Gusle“.

Potpisivanju sporazuma o saradnji prisustvovao je gradonačelnik Kikinde i izrazio nadu da će VŠSS za obrazovanje vaspitača u narednom periodu prerasti u fakultet.

– Sve to ide ka onom što smo dugo očekivali a to je da ova visoka škola postane Akademija. Ova saradnja a i neke buduće doprineće oplemenjivanju i škole ali i da „Gusle“ krenu još jednim drugim pravcem, na jednom višem nivou. Grad Kikinda kako prepoznaje Visoku školu, tako prepoznaje i „Gusle“ i podržaće kako kroz pomoć mladim talentima, svim studentima, da stvorimo što bolje uslove kako za Visoku školu tako i za „Gusle“. Nadamo se da će u toku ove godine ili sledeće Visoka škola prerasti u Akademiju što će doprineti siguran sam još boljem razvoju Grada Kikinde, kaže Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde.

Od studenta do umetničkog rukovodioca u „Guslama“, a sve to sa velikim uspehom zahvaljujući neizmernoj ljubavi prema muzici, to je ukratko put Igora Popova.

– Ja sam spona između Visoke škole i „Gusala“ jer sam đak generacije prve generacije smera Vaspitača za tradicionalne igre a pri tom radim u „Guslama“. Izuzetno se veselim i srce mi je puno, već imamo neke dogovorene aktivnosti za predstojeći period i baš se veselim tome, iskren je Igor Popov, umetnički rukovodilac ADZNM „Gusle“.

I za profesore direktno uključene u saradnju, ovaj korak, potpisivanje sporazuma je značajan.

– Ja sam kao profesor imala priliku i čast da već sarađujem sa „Guslama“ u smislu predavača „Etno kampa“. Potom su se razvile mnoge ideje i mi smo prirodno upućeni jedni na druge samim tim što se poznajemo iz nekog prethodnoh perioda i drugih stvaralačko folklornih vode. Neizmerno mi je drago što će se ostvariti ova saradnja za dobrobit sviju, posebno studenata koja će imati priliku da prodube svoja znanja, veštine i iskustva iz ove oblasti, navodi Kristina Planjanin Simić, profesor VSŠOV.

I „Gusle“ i Vaspitačka škola imaju iza sebe brojne uspehe i kvalitetno ostvarenu saradnju. Dometi obe institucije su neograničeni jer se uvek zasnivaju na radu sa novim mladim generacijama i prenose im specifična znanja među kojima i učenje o negovanju tradicije, običaja i muzike.