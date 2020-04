Novi udar na Vučića i heroje Srbije: Petrović i Zelenović zarad vlasti ne mare za građane i dobrobit države

Videvši da će uskoro izgubiti vlast, Dušan Petrović, “umišljeni vlasnik” Šapca polako je počeo da gubi živce. Zato otvara frontove tamo gde ih niko normalan ne očekuje. Preko svog potrčka Nebojše Zelenovića i ulizičkih medija puca po medicinarima, lekarima i prvoj liniji fronta odbrane od koronavirusa.

Istovremeno, preko svojih medija komanduje napad na predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Jasno je Dušanu Petroviću da uskoro ostaje bez mogućnosti da vara građane Šapca, postrojava direktore javnih preduzeća i “ugrađuje se” gde god može, zbog čega ga u Šapcu više niko i ne zna po imenu i prezimenu već po nadimku “mister 10 posto”.

Koliko je besan i nemoćan pred, sasvim izvesnim, gubitkom vlasti, uticaja i moći koja mu se osladila, vidi se po metama njegovog rata u kome mu je virus umesto neprijatelja saveznik. Pošto više nema zbog čega da napadne vlast u Srbiji, jer je to iz kakvog su nas bezdana izvukli naprednjaci na čelu sa Vučićem očigledno, Petrović je počeo da otvoreno napada one koji su u ovoj bici heroji. Zdravstvene radnike, članove Kriznog štaba i naravno Vučića. On mu je posebno “trn u oku”, jer Petrović, mali, sitni politikant ima ambicije koje prevazilaze lokalnu vlast. On, naime, ne bi da sprovodi svoje zamisli samo u Šapcu, nego, ako može širom Srbije. I zato mu je Vučić smetnja. I njemu i njegovom kompanjonu Draganu Đilasu, koji takođe besprizorno napada sve mere Vlade Srbije i Kriznog štaba, po istoj matrici po kojoj to u Šapcu naređuje Petrović.

Pošto nemaju argumente, oni izmišljaju pokušavajući da u svoj vrtlog laži uvuku razne grupacije trudeći se da manipulišu njima zarad sopstvenih interesa. Jer interese naroda i grupa, kojima se obraćaju štite upravo oni koje napadaju. Recimo, jako su zabrinuti za pčelare i njihove gubitke zbog mera tokom vanrednog stanja, namerno prećutkujući da je Vlada Srbije opredelila milijardu i 150 miliona dinara za pomoć povrtarima, vlasnicima krava, ovaca i koza i pčelarima, u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19.

O ostalim njihovim zamerkama ne vredi ni govoriti, jer se one svode na meru koju već nedeljama sprovodi ceo svet, a koja je sadržana u paroli: Ostanite kod kuće. Za Petrovića, koji to još nije razumeo, to je način da se sačuvaju životi naših najstarijih sugrađana, pa je potpuno besmisleno optužiti Vučića za to što apeluje na najstarije sugrađane da ostanu u svojim domovima. Ali Petrović u napadu na političke neistomišljenike ne razmišlja o svojim sugrađanima, već samo o tome kako po svaku cenu zadržati nezaslužene privilegije. Kao što ih je zadržao u skupštini čiji rad bojkotuje, dok poslaničku platu nije bojkotovao nikad. A ne bojkotuje ni skupštinski restoran, dnevnice i sve ono što inače pripada poslanicima, koji za razliku od njega, rade ono za šta im je narod dao poverenje.

U tom smislu i besramni napad na pokrajinskog sekretara za zdravstvo Zorana Gojkovića, koji je Petrović sproveo preko svog “malog od palube” Nebojše Zelenovića, samo zato što je Gojković rekao istinu i objasnio proceduru u vezi sa formiranjem privremenih bolnica, je još jedan u nizu skandaloznih napada, ne na političke neistomišljenike, nego na predstavnike sektora koji protiv nevidljivog neprijatelja biju bitku za Srbiju. A to što u toj borbi struka ima pomoć države, Petrovića posebno žulja.

Pa kada i sami lekari istaknu da nikada do sada država nije tako podržala struku, a pojedini otvoreno kažu i da je za tu podršku zaslužan upravo Aleksandar Vučić, i sami lekari postanu meta. Ali upravo zbog sinergije struke i države Srbija i dobija ovaj rat protiv koronavirusa, jer, kao što znamo, zajedno smo jači.

Petroviću i onima koji to još uvek nisu shvatili, ostaje upravo ovo što sada rade. Da dobacuju sa strane i pljuckaju na sve što dobronamerni čine. Smešno je što misle da je to neka ozbiljna strategija i plan. A tužno je što je to jedino što mogu da ponude.

(Srbija danas)