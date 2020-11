Novi režim rada zdravstvenih ambulanti u Kikindi

Od ponedeljka, 30. novembra, ambulante Doma zdravlja imaju novi režim rada. Ambulanta u Svetosavskoj 53 radiće radnim danima od 7 do 13 sati i 30 minuta sa pacijentima koji nemaju virus korona. Zdravstvena ambulanta u ulici Sterije Popovića bb radiće takođe radnim danima od 7 do 13 časova i 30 minuta, takođe sa osobama koje nemaju kovid 19. Radnim danima od 7 do 20 časova radiće i ambulanta u Kralja Petra Prvog 106. U ovoj ambulanti primaće se pacijenti koji nemaju virus korona bez obzira na to gde im se karton nalazi. Vikendom će dežurati zdravstvena stanica u Svetosavskoj 53 i to od 7 do 20 sati.