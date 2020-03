Novi režim rada Doma zdravlja

U cilju sprečavanja virusa COVID – 19 Dom zdravlja otvorio je punkt za prijem pacijenata sa povišenom telesnom temperaturom i respiratornim tegobama u zdravstvenoj ambulanti II u ulici Svetosavska 53. Prijem pacijenata obavljaće se svakog dana od 7 do 18 sati. Noću od 18 do 7 časova biće dostupan broj telefona 062/8851215 za savete i informacije.

Mole se građani koji imaju povišenu telesnu temeperaturu i respiratorne tegobe da prvo pozovu telefone: 0230/316-204, 062/8851876, 062/8851845 i 062/8851215.

Informacije se mogu dobiti i preko Call centra koji će raditi 24 sata. Telefoni su: 062/8851211, 062/8851217, 062/8851243 i 0230/442-821.

Informacije o brojevima telefona izabranih lekara zaposlenih u Domu zdravlja dobijaju se na broj telefona 062/8851981.

Svima kojima je neophodna psihološka podrška mogu se obratiti stručnom licu od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova na broj telefona 062/8851199.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena nalazi se na adresi Generala Drapšina 68 , tačnije u prostorijama Medicine rada. Radi od ponedeljka do petka od 7 do 12 sati za hitne preglede i preglede trudnica. Pre dolaska na pregled neophodno je pozvati telefone: 0230/425-360, 316-015, 316-016.

Služba za stomatološku zaštitu primaće samo pacijente sa hitnim stanjem od ponedeljka do petka od 7 do 11 sati i 30 minuta u Zdravstvenoj ambulanti II na adresi Svetosavska 53 i u Zdravstvenoj ambulanti I u ulici Kralja Petra I 106 i to od 11 i 30 do 16 časova.

Biohemijska i hematološka laboratorija Opšte bolnice nalazi se u Zdravstvenoj ambulanti I u ulici Kralja Petra I 106. Laboratorija radi od ponedeljka do petka od 7 do 12 sati i 30 minuta.

RTG stomatološki kabinet neće raditi dok traje vanredno stanje. Služba za zdravstvenu zaštitu zaposlenih takođe ne radi.