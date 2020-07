Nove, pooštrene, mere u cilju sprečavanja virusa korona u Kikindi

Od prošlog ponedeljka u Kikindi je od virusa korona oboleo 36 osoba, a nezvanični podaci pokazuju da ih je više. Zbog trenutne epidemiološke situacije Štab za vanredne situacije grada Kikinde odlučio je da pooštri postojeće i propiše nove mere. Nošenje zaštitnih maski obavezno je u zatvorenom prostoru, zabranjuje se održavanje koncerata i na otvorenom i u zatvorenom, zabranjeno je i održavanje proslava daća i drugih okupljanja ukoliko ima više od 20 osoba, a to važi kako za ugostiteljske objekte, igraonice i slično tako i za privatni prostor odnosno kuće i stanove. Od sutra će biti obustavljen rad otvorenih i zatvorenih bazena u Kikindi i Banatskom Velikom Selu, a zabranjen je i rad teretana i fitnes klubova. Restorani, kafići i drugi ugostiteljski objekti biće otvoreni od 6 do 21 sata s tim da bašte u okviru ugostiteljskog objekta mogu raditi do 23 časa uz obavezno nošenje zaštitnih maski i poštovanje rastojanja između stolova od 1,5 metra u svakom pravcu. Broj onih koji istovremeno mogu da borave u frizerskim, kozmetičkim i salonima lepote se ograničava tako da samo jedna osoba može da bude u objektu uz obavezno nošenje maske i rukavica.

U supremarketima i drugim prodavnicama obavezna je dezinfekcija rukohvata potrošačkih korpi i kolica, a broj potrošača se ograničava na najviše 20 u većim odnsono najviše dva u manjim prodavnicama uz obavezno nošenje maski, sporvođenje dezinfekcije i isticanje obaveštenja o maksimalnom broju potrošača. Odgovorna lica u objektima dužna su da obezbede kontrolu ulaska potrošača.Nepoštovanje ovih mera sankcionisaće se obustavom rada.

U poštama i bankama ograničava se broj klijenata prema broju aktivnih šaltera u sali. Obavezno je nošenje maski uz držanje fizičke distance od najmanje dva metra, a svim bankama je naloženo da pored bankomata ugrade aparate za dezinfekciju ruku. Gradski štab naložio je JP „Autoprevoz“ da dezinfikuje i provetrava autobuse i vozila posle svake vožnje, da koristi klimu tek ako je temperatura iznad 28 stepeni , da se obezbedi zaštitrna oprema za vozače i drugo osoblje. Putnici su u obavezi da nose maske, ali i da sede na propisanoj distanci, tako da će svako drugo sedište u autobusu biti slobodno.

Taksisti i njihovi putnici dužni su da imaju maske tokom vožnje. Na pijacama će svaka druga tezga biti slobodna, a i prodavci i kupci dužni su da nose maske. U svim privrednim društvima u zatvorenim prostorijama obavezno je nošenje zaštitnih maski, dok se preporučuje i nošenje vizira. Na ulasku je obavezna dezo-barijera, a preporuka je merenje telesne temperature. Obavezna je dezinfekcija podova u halama i drugim prostorijama. U menzama je obavezna distanca između stolova, a rastojanje se mora držati i tokom pauze, u svlačionicama i slično. Pojačaće se i dezinfekcija svih javnih površina.

Mere stupaju na snagu od 15. jula